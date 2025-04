Los presidentes de El Salvador y Estados Unidos, Nayib Bukele y Donald Trump, rechazaron la posibilidad de que Kilmar Abrego García, migrante deportado por error a la mega prisión en El Salvador, regrese a Estados Unidos.

Cabe recordar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó sobre el envío de más de 250 supuestos integrantes de las bandas Tren Aragua y Mara Salvatrucha al Centro de Reclusión para Terroristas, por lo cual se acordó un pago de 6 millones de dólares a las autoridades de El Salvador a cambio de su resguardo y manutención.

Sin embargo, una de las personas enviadas a El Salvador fue Kilmar Ábrego García, supuesto integrante del grupo Mara Salvatrucha, quien contaba con una orden judicial contra su deportación.

Hoy 14 de abril, Nayib Bukele visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, desde donde ambos ofrecieron una conferencia de prensa en la que rechazaron el regreso a Estados Unidos de Kilmar Abrego García.

Pese a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó el regreso del salvadoreño, Nayib Bukele señaló a Kilmar Abrego Garcia como un “terrorista” y se opuso a esta disposición:

“Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos (...) No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país”.

Nayib Bukele