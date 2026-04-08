Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras en Perú, sorprendió en su cierre de campaña al retomar la frase de Andrés Manuel López Obrador: “abrazos no balazos”, como parte de su propuesta de seguridad.

“Un hombre en su ley no amenaza, abraza. Nosotros queremos abrazos y no balazos” Ricardo Belmont, candidato presidencial en Perú

En el mitin realizado en la Plaza San Martín de Lima, Belmont también anunció que, de llegar a la presidencia, implementará conferencias matutinas similares a las “mañaneras” de AMLO, con el objetivo de transparentar la gestión pública.

El candidato busca priorizar la ética y combatir la corrupción en Perú.

Candidato de Perú retoma frase de AMLO en cierre de campaña

Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras, encabezó el mitin de cierre de campaña en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

Durante su discurso destacó propuestas sobre seguridad, combate a la corrupción y atención social.

Sin embargo, el candidato de Perú sorprendió a los asistentes al retomar la frase de AMLO “abrazos no balazos”, al hablar sobre su estrategia de seguridad.

De esta manera, Ricardo Belmont reforzó su postura de priorizar la unidad y la ética pública frente a la violencia y la inseguridad.

Ricardo Belmont vinculó la delincuencia con el mal ejemplo de las autoridades y planteó que un cambio en la conducta del gobierno es clave para recuperar la confianza ciudadana.

En medio de su discurso, Ricardo Belmont señaló que la corrupción es la mayor enfermedad de Perú.

Candidato de Perú desea retomar las “mañaneras” de AMLO si llega a la presidencia

Sin embargo, no sería la única propuesta que Ricardo Belmont quiere emular de AMLO si es que llega a la presidencia de Perú.

Y es que en entrevista con una radio local, Ricardo Belmont indicó que de llegar a Palacio de Gobierno tiene la intención de implementar en Perú un esquema similar al de las conferencias matutinas de AMLO.

Según explicó, estas sesiones servirían para transparentar la gestión pública.

Ricardo Belmont puntualizó que de llegar a la presidente impulsaría espacios diarios donde “los periodistas y el pueblo” candidatos conozcan de manera directa los contratos, concesiones y decisiones del Estado.

“Nosotros tenemos un plan para combatir la inseguridad y que vuelva la paz en el Perú en un año. Sabes cómo, primero haciendo las mañaneras de AMLO todos los días, todos los días” Ricardo Belmont, candidato presidencial en Perú

Ricardo Belmont se postula por segunda vez a la presidencia de Perú.