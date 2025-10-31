Keiko Fujimori anunció que contenderá por cuarta vez por la presidencia de Perú, como parte del partido Fuerza Popular.

Al respecto, señaló que en esta ocasión solo irá por la presidencia de su país, no contenderá por el Senado, pues no quiere “premios consuelos“.

Keiko Fujimori (Efe)

Keiko Fujimori quiere acabar con la violencia con la presidencia de Perú

En un discurso ante sus seguidores en Trujillo, Keiko Fujimori señaló que contenderá por la presidencia de Perú para acabar con la violencia en su país.

Keiko Fujimori mencionó que quiere ganar para “liderar y rescatar a Perú de la violencia”, afirmando que gobernará con “mano dura”.

Señalando que será como su padre, Alberto Fujimori, conocido por tener una política de cero tolerancia, afirmando: “No prometo milagros, sino resultados”.

Además, presentó a Miguel Torres y Luis Galarreta, quienes serán candidatos a primer y segundo vicepresidente y la acompañarán en su campaña.

Keiko Fujimori no tendrá fácil esta nueva búsqueda de la presidencia de Perú. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, habría más de 40 organizaciones que pueden mandar candidatos .

Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori (Luka Gonzales / AFP)

Keiko Fujimori lleva 15 años contendiendo por la presidencia de Perú

Desde 2011, Keiko Fujimori ha contendido por la presidencia de Perú; siempre quedando en segundo lugar del candidato que al final se llevaría la votación.

En ese año, Keiko Fujimori fue derrotada en segunda vuelta por Ollanta Humala; en 2016, perdió ante Pedro Pablo Kuczynski; y en 2021, la presidencia se la llevó Pedro Castillo.

No obstante, la misma Keiko Fujimori señaló que gran parte de esos 15 años estuvo bajo ataque, debido a la acusaciones en su contra por el caso Odebrecht, del cual fue absuelta en este 2025.

En los últimos 10 años, Perú ha tenido 8 presidentes , lo cual ha llevado al país sudamericano a una profunda crisis política, económica y de seguridad.

En abril de 2026 se harán nuevas elecciones, siendo estas donde contenderá Keiko Fujimori.