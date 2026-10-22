Jueza ordena a Donald Trump rendir su declaración por la demanda contra la BBC el próximo 11 de diciembre, en un tribunal en Miami, Florida.

En diciembre de 2025, Donald Trump demandó a la cadena BBC por difamación por el documental emitido sobre las elecciones del 5 de noviembre de 2024 y donde supuestamente los muestras incitando a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio.

Donald Trump debe comparecer ante la corte de Florida por demanda a la BBC

La jueza Enjolique Lett ordenó que Donald Trump comparezca en la corte de Miami por la demanda contra la BBC, donde el mandatario exige más de 187 mil millones de pesos.

El jueves 22 de octubre se realizó un audiencia por el caso y la BBC expresó que Donald Trump no había rendido sus declaración oral sobre el caso.

Donald Trump daría su declaración el pasado 16 de octubre, pero esta fue cancelada por sus abogados.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP Photo/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos acusa a la British Broadcasting Corporation (BBC) de alterar de manera engañosa un video en el que habla antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Trump asegura que este video lo muestra como si él hubiera incitado a sus simpatizantes a irrumpir al Capitolio tras perder las elecciones contra Joe Biden.

La BBC reconoció que hubo un problema con la edición de este documental, pero niega haber causado un daño en Donald Trump y buscan que la demanda sea desestimada.

La BBC exige que Donald Trump declare en su demanda

Donald Trump asegura que la BBC infligió la ley de Florida sobre prácticas comerciales engañosas, mientras que la defensa de la cadena pide que el mandatario dé su declaración ante la corte.

El abogado de la BBC, Charles Tobin, mencionó que Donald Trump no había expuesto sus puntos sobre la supuesta difamación en la corte.

Además, el presidente participó en actividades políticas en lugar de cumplir con la fecha pactada para su comparecencia.

Donald Trump se debe presentar a la corte de Florida el 11 de diciembre, un mes después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.