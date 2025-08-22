Mediante redes sociales, el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, dio a conocer que realizó otra visita de seguimiento a Alligator Alcatraz, en donde hay 78 mexicanos al día de hoy jueves 21 de agosto.

Fue en julio 2025 que tuvo lugar la inauguración del Centro de Detención de los Everglades "Alligator Alcatraz" en Florida, Estados Unidos, construida para los migrantes que resulten detenidos en las redadas de ICE.

Esto bajo el argumento de que las aprehensiones son contra migrantes que tienen antecedentes penales, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , parte del endurecimiento de sus políticas.

Hay 78 mexicanos en Alligator Alcatraz, informó Rutilio Escandón

Fue en mensaje mediante sus redes sociales que Rutilio Escandón dio a conocer que visitó por sexta ocasión Alligator Alcatraz o el Centro de Detención de los Everglades, que suma 78 mexicanos detenidos.

Acorde con Rutilio Escandón, entrevistó a 14 mexicanos que se encuentran bajo custodia en Alligator Alcatraz, connacionales que se habrían sumado desde su penúltima visita el 19 de agosto.

Junto con su equipo de trabajo, Rutilio Escandón destacó que acudió para constatar que los 78 mexicanos en Alligator Alcatraz se encuentran en buenas condiciones, además de que se le respeten sus derechos humanos.

Esto lo ha señalado en sus diversos mensajes que ha compartido en sus diversas visitas, en donde Rutilio Escandón explicó lo injusto que es la privación de la libertad de los migrantes en Alligator Alcatraz.

El número de mexicanos en Alligator Alcatraz también habría disminuido acorde con la que Rutilio Escandón dio el 14 de agosto, en su cuarta visita, cuando eran 122 connacionales detenidos.

Alligator Alcatraz: cárcel para migrantes sigue generando preocupaciones

Como ha señalado Rutilio Escandón en diversas ocasiones, la detención de migrantes en Alligator Alcatraz es considerada una injusticia debido a que contribuyen a la economía de Estados Unidos.

Sin embargo, no ha sido la única queja contra Alligator Alcatraz que se ha presentado, por lo que la jueza Kathleen Williams determinó que el centro no recibirá más detenidos y retirará la infraestructura adicional.

Esto debido a que grupos ambientalistas y una tribu nativa presentaron una demanda federal por el impacto de Alligator Alcatraz, por generadores de gas y agua residuales que se instalaron, aunque no es la única preocupación.

Ya que entre otros señalamientos está el trato a migrantes y falta de transparencia en la administración de Alligator Alcatraz, ya que se ha señalado tanto al gobierno de Donald Trump como al de Florida.