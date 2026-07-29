El juez federal de San Diego, Dana M. Sabraw, retiró los cargos por narcotráfico contra El Mayo Zambada, a petición de la fiscalía de Estados Unidos.

La desestimación del cargo por narcotráfico también cancela la orden de aprehensión en contra de quien fue líder del Cártel de Sinaloa, recién condenado a cadena perpetua.

Tal como se explica, la resolución es sobre el caso 3:14-cr-00658-DMS que incluye otros cuatro cargos imputados en el Distrito Sur de California.

Juez desecha cargos por narcotráfico contra El Mayo Zambada en San Diego

El juez Dana M. Sabraw desechó los cargos por narcotráfico contra El Mayo Zambada en San Diego, debido a que enfrenta cadena perpetua en Nueva York por el mismo delito.

Tras petición de la Fiscalía de Estados Unidos, la determinación del juez también cierra el expediente contra El Mayo Zambada que estaba vigente desde 2014, junto la orden de aprehensión.

Jueza desecha acusación por narcotráfico contra El Mayo Zambada en San Diego (Ángel Hernández)

Desde el lunes 27 de julio se dio a conocer que los fiscales Adam Gordon y Matthew J. Sutton pidieron retirar los cargos de narcotráfico bajo el argumento de economía procesal.

Por lo mismo, también se omitirían los cuatro cargos contra El Mayo Zambada en California, ya que bajo la misma premisa de los fiscales, no tienen sentido debido a la cadena perpetua.

Aunque la misma no incluiría a los coacusados en dicha carpeta, que junto a El Maya Zambada incluye a dos de sus hijos e Iván Archivaldo Guzmán.

¿El Mayo Zambada quedará libre? Esto significa la decisión del juez de San Diego

El desestimar los cargos por narcotráfico en San Diego no supone ningún beneficio para El Mayo Zambada, tal como aclaran las autoridades.

El Mayo Zambada no quedará libre, ya que la cadena perpetua sigue vigente. No obstante, Estados Unidos no podrá abrir otra carpeta por dicho delito en San Diego.

Esto aplicaría también por los cargos del Distrito Sur de California, en donde se le imputaba:

Crimen organizado

Tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana

Conspiración para traficar drogas

Lavado de dinero