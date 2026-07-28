Tras la sentencia a cadena perpetua dictada en Nueva York contra Ismael “El Mayo” Zambada, la Fiscalía de San Diego pidió formalmente desestimar su acusación y frenar su orden de arresto.

Esta solicitud, formalizada ante el Distrito Sur de California, busca archivar de forma definitiva los cargos en dicha jurisdicción, con el objetivo de evitar procesos redundantes contra El Mayo Zambada.

Fiscalía de San Diego llama a priorizar sentencia para El Mayo Zambada tras retirar acusaciones en su contra

La Fiscalía de San Diego envió una solicitud formal para que se desestimen sus acusaciones presentadas contra El Mayo Zambada, además de una orden de arresto que permanece vigente en su contra.

Los fiscales argumentaron que, al confirmarse la cadena perpetua, carece de lógica mantener litigios vigentes contra quien fuera cofundador del Cártel de Sinaloa.

La moción invoca el “interés de la justicia”, subrayando que la sentencia impuesta por la Corte de Nueva York cumple con los objetivos punitivos de Estados Unidos.

El Mayo Zambada: Fiscalía de San Diego pide desestimar acusación y frenar orden de arresto (Elizabeth Williams / AP)

Así, al cancelar la orden de aprehensión vigente en San Diego, California, el sistema legal estadounidense prioriza la ejecución de la pena máxima ya establecida contra el exlíder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el documento presentado, El Mayo Zambada enfrentó al menos 16 acusaciones formales en las últimas dos décadas en Estados Unidos.

Adicional, luego de dictarse la sentencia contra el narcotraficante mexicano, Estados Unidos aún tiene pendiente localizar al menos 15 mil millones de dólares en ganancias ilícitas que no hasta el momento no han sido recuperadas.