En medio de los reportes en los que se apuntaba sobre un importante movimiento en la Marina de Estados Unidos, el jefe del organismo, John Phelan, fue removido del cargo.

“En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos” Sean Parnell. Portavoz del Pentágono

Así lo confirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, por medio de un mensaje en el que extendió un agradecimiento a John Phelan por el servicio que prestó y le deseó éxito en sus planes.

Se debe destacar que la salida del funcionario se trata de la primera que ocurre de entre todos los secretarios nombrados por el presidente Donald Trump para un cargo militar.

John Phelan (Especial)

John Phelan ya no es el jefe de la Marina de Estados Unidos

En la víspera del miércoles 22 de abril, medios de comunicación como la cadena CNN informaron que John Phelan sería removido de su puesto como jefe de la Marina de Estados Unidos.

La tarde del mismo día, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó el movimiento al señalar que John Phelan dejó de ser el secretario de Marina.

En la publicación que difundió en su cuenta de X, el vocero del Pentágono extendió a nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, un agradecimiento al exfuncionario.

“Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. El subsecretario Hung Cao se convertirá en secretario interino de la Marina” Sean Parnell. Portavoz del Pentágono

De la misma forma, le deseó lo mejor para los proyectos que tenga en mente, además de que explicó que ante su salida, el subsecretario Hung Cao asumirá la dirección de forma interina.

Sin embargo, y a pesar de que medios han consultado a las autoridades, de momento no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial en el que se expliquen las razones del movimiento.

John Phelan (Especial)

John Phelan es el primer jefe militar nombrado por Trump que ha sido removido

John Phelan, designado por Donald Trump en 2025 como secretario de la Marina, se convirtió en el primer jefe militar nombrado directamente por el presidente que ha sido retirado de su cargo.

Antes de Phelan, fueron removidos otros mandos como el general Randy George, jefe del Ejército, pero él fue confirmado bajo la administración Biden, además de dos altos oficiales también heredados de gobiernos previos.

La diferencia clave es que Phelan sí fue nombrado por Trump, mientras que los demás militares destituidos provenían de nombramientos anteriores, ratificados o mantenidos en funciones por la actual administración.