¿Quién es John Phelan? Se trata del ex secretario de Marina de Estados Unidos que fue removido del cargo el 22 de abril de 2026 y de quien te contamos los siguientes detalles:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es John Phelan?

John Phelan es el ex secretario de Marina de Estados Unidos que fue nombrado en el cargo por el presidnete Donald Trump en noviembre de 2024, por lo que fue el responsable máximo de la fuerza naval del país.

Durante su gestión, impulsó la modernización de la flota, priorizó la inversión en nuevas tecnologías de defensa y mantuvo una relación cercana con mandos operativos en el Pacífico.

John Phelan (Especial)

Debido a su desempeño, Trump lo reconoció como un aliado confiable, pues resaltó su experiencia en gestión y su capacidad para fortalecer la Marina en un contexto de tensiones internacionales crecientes.

La cercanía entre Trump y John Phelan se reflejó en múltiples actos oficiales, donde el presidente lo presentó como pieza clave para garantizar la seguridad marítima y el control estratégico global.

Sin embargo, el 22 de abril de 2026, John Phelan se convirtió en el primer jefe militar nombrado directamente por Trump que fue removido de su cargo, marcando un precedente en la administración.

¿Qué edad tiene?

John Phelan nació en 1964, por lo que hasta el mes de abril de 2026, se calcula que tiene entre 61 y 62 años de edad.

¿Quién es su esposa?

El ex secretario de Marina de Estados Unidos está casado con Amy Phelan, quien fue porrista de los Dallas Cowboys y posteriormente se desempeñó como consultora en sistemas de gestión.

John Phelan y su esposa (Especial)

¿Qué signo zodiacal es?

El signo zodiacal de John Phelan no puede confirmarse con precisión, ya que se conoce su año de nacimiento, pero no la fecha exacta.

¿Cuántos hijos tiene?

John Phelan tiene una hija de nombre Makenzie Moon Phelan, quien es reconocida en círculos artísticos y sociales de Nueva York.

John Phelan, su esposa y su hija (Especial)

¿Qué estudió?

En lo que respecta a la formación académica que ha desarrollado John Phelan, la información disponible establece que ha estudiado lo siguiente:

Licenciatura en Economía y Ciencia Política en Southern Methodist University (SMU) , Dallas, 1986

, Dallas, 1986 Curso en Economía y Relaciones Internacionales en London School of Economics (LSE)

MBA en Harvard Business School, 1990

¿En qué ha trabajado?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta el ex secretario de Marina de Estados Unidos, la información disponible refiere que ha trabajado en estos puestos:

Cofundador y socio gerente de MSD Capital y MSD Partners, administrando inversiones de Michael Dell y terceros

Fundador y presidente de Rugger Management LLC, firma privada de inversión en Palm Beach, Florida

Presidente de la junta de Spirit of America, Aspen Art Museum, Third Option Foundation

Miembro de Business Executives for National Security

Secretario de la Marina de Estados Unidos, nombrado por Donald Trump en 2025 y removido en 2026

John Phelan y Trump (La Casa Blanca)

John Phelan fue removido del puesto de secretario de Marina de Estados Unidos

El 22 de abril de 2026, John Phelan fue retirado de su cargo como secretario de la Marina de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer jefe militar nombrado por Trump en ser removido.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente el motivo de la decisión, mientras fuentes militares señalan que la salida ocurrió en medio de tensiones internacionales y ajustes internos en la administración.