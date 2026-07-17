El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acusó a Israel de manipular a la opinión pública de Estados Unidos a fin de mantener la guerra contra Irán.

“Están manipulando y tratando de cambiar la opinión pública estadounidense para que la guerra continue indefinidamente” JD Vance

Así lo dijo en entrevista con el presentador conservador, Joe Rogan, en el programa The Joe Rogan Experience, una vez que acotó que sí confía en algunos perfiles dentro del gobierno de Israel.

Casa Blanca respalda dichos de JD Vance sobre Israel

Las declaraciones fueron respaldadas por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo que el presindente Donald Trump estaría de acuerdo en que es verdad que algunos países extranjeros están tratando de influir en la opinión pública de Estados Unidos.

JD Vance señala campaña para disuadir negociaciones entre Estados Unidos e Irán

JD Vance dijo que algunas personas dentro del gobierno de Israel han estado intentando disuadir a Estados Unidos de negociar con Irán.

Detalló que es una campaña muy discreta pero “extremadamente bien financiada” para intentar descarrilar la negociación e intentar influir todo el tiempo.

No obstante, dijo que le molesta solo cuando hay estadounidenses que se dejen influenciar.

La crítica contra Israel se da luego de que en junio JD Vance pidió a Israel no atacar al único aliado poderoso que les queda en todo el mundo, cuando se emitieron críticas desde ese país al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Cabe recordar que dicho acuerdo logrado en junio ahora está abandonado y se han intensificado los ataques contra Irán, así como la respuesta de Teherán a países aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Cabe recordar que la negociación de Estados Unidos se centra en frenar el programa nuclear de Irán mientras Israel busca la eliminación total.