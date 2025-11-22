Te contamos quién es James Sabatino, excapo de la Cosa Nostra y ‘vecino’ de celda de El Chapo Guzmán.

James Sabatino ha sorprendido por su inusual petición que involucra a El Chapo Guzmán, de 68 años de edad.

¿Quién es James Sabatino?

James Sabatino es un estafador, excapo de la Cosa Nostra, organización criminal.

¿Cuántos años tiene James Sabatino?

Se desconoce la edad exacta y fecha de nacimiento de James Sabatino. Es originario de Staten Islan, Nueva York.

James Sabatino (Especial)

¿Quién es la esposa de James Sabatino?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si James Sabatino tiene esposa.

¿Cuántos hijos tiene James Sabatino?

James Sabatino no tiene hijos.

¿Qué estudió James Sabatino?

Se desconoce el grado de estudios de James Sabatino.

James Sabatino (Especial)

¿En qué ha trabajado James Sabatino?

A lo largo de sus carrera criminal Sabatino cometió fraudes, asaltos y hasta usurpación de identidad.

James Sabatino inició desde muy joven sus crímenes y estafas.

En 1995 fue acusado y encarcelado por vender 262 boletos para el Super Bowl al hacerse pasar como un ejecutivo de Blockbuster.

Al salir de la cárcel, Sabatino se hizo pasar por ejecutivo de disqueras y empresas como:

Sony

Roc

Nation

Viacom

Incluso logró llevar a cabo estafas en las que acumuló facturas sin pagar en hoteles de lujo:

Miami Hilton

Ritz-Carlton de Los Ángeles

Waldorf Astoria de Nueva York

Por ello, fue encarcelado en 1998, aunque en 2002, James Sabatino engañó desde la prisión a la compañía Nextel.

En 2014, conseguiría un teléfono donde volvería a estafar por millones de dólares al hacerse pasar por un ejecutivo musical.

Una de las personas que cayó en las tretas de Sabatino fue el rapero Troop Jr .

Para 2017, Sabatino sería condenado a 20 años más de cárcel.

James Sabatino (Especial)

James Sabatino pide permiso para convivir con El Chapo Guzmán en prisión

El pasado 13 de noviembre, James Sabatino pidió ante un tribunal autorización para convivir con El Chapo Guzmán.

Sabatino y El Chapo son “vecinos” de celda en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

El motivo de la solicitud de Sabatino es que el aislamiento extremo que vive y al no tener contacto con otros presos, su salud mental se ha deteriorado.

En la solicitud presentada a la jueza de distrito,Joan Leonard, se detalla que el mafioso de la Cosa Nostra lleva 20 años aislado.

Sabatino se encuentra en “Las suites”, celdas individuales de 12 metros cuadrados, donde se mantienen encerrados la mayoría del día a los presos.

El objetivo de Sabatino es convivir durante su tiempo de recreo con El Chapo Guzmán.

Esto porque en la actualidad, ambos presos solo coinciden en algunas ocasiones cuando toman sol.

Desde 2015, Sabatino reportó que tenía problemas de salud mental por el aislamiento.

Por su parte, la defensa de El Chapo también ha expuesto preocupación por el aislamiento extremo que vive desde que fue encarcelado en 2019.