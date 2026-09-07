Las declaraciones de Itamar Ben-Gvir sobre las Islas Malvinas añadieron un nuevo elemento a las tensiones diplomáticas que actualmente enfrentan Israel y Reino Unido.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel

El ministro israelí de Seguridad Nacional pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre el archipiélago y adoptar medidas contra Londres por lo que calificó como una ocupación ilegal.

Los dichos de Itamar Ben-Gvir sobre las Islas Malvinas se producen en un contexto de creciente fricción entre ambos países por diferencias en política exterior, especialmente tras recientes decisiones británicas relacionadas con el conflicto palestino-israelí.

Itamar Ben-Gvir pide a Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas (Captura de pantalla)

Itamar Ben-Gvir pide sancionar a Reino Unido por “ocupación” de Islas Malvinas

En su mensaje, el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, exigió sanciones contra el Reino Unido mientras persista lo que calificó como una ocupación ilegal de las Islas Malvinas.

“Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel

El funcionario fue más lejos y pidió directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu que tomara partido en una disputa territorial que, hasta ahora, había sido ajena a los asuntos de Israel.

Itamar Ben-Gvir también criticó las perforaciones petroleras de Reino Unido cerca de las Islas Malvinas, en alusión al avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion.

Este señalamiento llamó la atención debido a que este emprendimiento pertenece a Navitas Petroleum, de Israel, así como a la británica Rockhopper Exploration.

Islas Malvinas (Wikpedia)

Israel y Reino Unido elevan tensión diplomática

La relación entre Israel y Reino Unido se tensó luego de que funcionarios israelíes arremetieran contra el gobierno británico por su giro diplomático respecto a los asentamientos en Cisjordania

Mientras Itamar Ben-Gvir pedía imponer sanciones contra Reino Unido, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, exigía la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey, por comportamiento “antisemita”.

Las declaraciones se producen después de que Reino Unido anunciara medidas contra el comercio relacionado con los asentamientos israelíes y reafirmara su respaldo a la creación de un Estado palestino.