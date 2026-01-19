Giorgia Meloni, presidenta del consejo de ministros de Italia, y cercana ideológica a Donald Trump, señaló que los aranceles ordenados por Estados Unidos contra países que han apoyado militarmente a Groenlandia son ”un error”.

“Un aumento de aranceles contra aquellas naciones que han decidido contribuir a la seguridad de Groenlandia, en mi opinión, es un error y obviamente no estoy de acuerdo” Giorgia Meloni. Primera ministra de Italia

Así lo dijo luego de que Estados Unidos ordenó represalias arancelarias a partir del 1 de febrero, mismos aranceles que podrían subir a 25 por ciento en junio.

Giorgia Meloni media entre Trump y la OTAN por Groenlandia

Giorgia Meloni hizo un llamado a evitar una escalada del conflicto y dijo que ya ha hablado con Donald Trump y con la OTAN.

De hecho, los ocho países sancionados por Estados Unidos, incluido Italia, emitieron un comunicado en el que aclararon que el apoyo europeo a Groenlandia no es una amenaza para nadie.

Los ocho países que emitieron ese comunicado que forman parte de los 32 de la OTAN y sancionados por Donald Trump son:

Dinamarca Finlandia Francia Alemania Países Bajos Noruega Suecia Reino Unido

Solidaridad y apoyo a Groenlandia les costó aranceles a 8 países de Europa

Los mismos ocho países se han solidarizado por la soberanía de Groenlandia y Dinamarca y la decisión de su futuro por sí mismos.

Quienes han coincidido con esos ocho países de los 32 en la OTAN han sido la Comisión Europea en general y Canadá.

Los ocho países firmantes de la OTAN señalaron que las amenazas arancelarias de Estados Unidos socavan las relaciones trasatlánticas, adelantan que se mantendrán unidos y coordinados para defender su soberanía.