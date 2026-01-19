Giorgia Meloni, presidenta del consejo de ministros de Italia, y cercana ideológica a Donald Trump, señaló que los aranceles ordenados por Estados Unidos contra países que han apoyado militarmente a Groenlandia son ”un error”.
“Un aumento de aranceles contra aquellas naciones que han decidido contribuir a la seguridad de Groenlandia, en mi opinión, es un error y obviamente no estoy de acuerdo”Giorgia Meloni. Primera ministra de Italia
Así lo dijo luego de que Estados Unidos ordenó represalias arancelarias a partir del 1 de febrero, mismos aranceles que podrían subir a 25 por ciento en junio.
Giorgia Meloni media entre Trump y la OTAN por Groenlandia
Giorgia Meloni hizo un llamado a evitar una escalada del conflicto y dijo que ya ha hablado con Donald Trump y con la OTAN.
De hecho, los ocho países sancionados por Estados Unidos, incluido Italia, emitieron un comunicado en el que aclararon que el apoyo europeo a Groenlandia no es una amenaza para nadie.
Los ocho países que emitieron ese comunicado que forman parte de los 32 de la OTAN y sancionados por Donald Trump son:
- Dinamarca
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Noruega
- Suecia
- Reino Unido
Solidaridad y apoyo a Groenlandia les costó aranceles a 8 países de Europa
Los mismos ocho países se han solidarizado por la soberanía de Groenlandia y Dinamarca y la decisión de su futuro por sí mismos.
Quienes han coincidido con esos ocho países de los 32 en la OTAN han sido la Comisión Europea en general y Canadá.
Los ocho países firmantes de la OTAN señalaron que las amenazas arancelarias de Estados Unidos socavan las relaciones trasatlánticas, adelantan que se mantendrán unidos y coordinados para defender su soberanía.