A poco de la interceptación en alta mar de la Flotilla Global Sumud, Itamar Ben-Gvir, Ministro de Seguridad de Israel, visitó el puerto donde los barcos fueron trasladados.

En redes sociales circula un video que muestra a los detenidos por soldados israelíes, sentados en el suelo a la par que son señalados por el Ministro de Seguridad de Israel.

Itamar Ben-Gvir -de 49 años de edad- califican de “terroristas” a la Flotilla Global Sumud, conformada por 400 miembros entre los que se encuentran periodistas, activistas y políticos.

Según lo informado por el portal La Vanguardia, el ultranacionalista ministro, los detenidos iban como apoyo de Gaza y de los terroristas.

Así como asegura que dentro de las embarcaciones no había ayuda humanitaria, todo lo contrario, había un desastre.

“No veo nada aquí dentro, hay una caja de fórmula para bebés. Todo era una gran fiesta, menudo desastre hay aquí dentro. No hay ayuda ni misión humanitaria” Itamar Ben-Gvir. Ministro de Seguridad de Israel

El Ministro de Seguridad de Israel llama TERRORISTAS a los detenidos en la Flotilla. Y les acusa de mentir porque no llevaban absolutamente nada de material humanitario. pic.twitter.com/mPHsJwu466 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) October 3, 2025

Flotilla Global Sumud fue trasladada a la prisión de Saharonim

A los detenidos de la Flotilla Global Sumud se les trasladó al centro penitenciario en Israel, Saharonim.

Entre los detenidos se encontraban 49 españoles, quienes previamente fueron llevados al puerto Ashdod para ser registrados.

Activistas de la Flotilla Global Sumud confirman que fueron interceptados por militares de Israel (Captura de pantalla)

De acuerdo con Versión Final citada por El Comercio, el Ministro de Seguridad de Israel le propuso a la flotilla una detención prolongada, lo que podría endurecer el trato sobre ellos.

Sobre todo porque Saharonim permite albergar a cientos de personas, lo que lleva a someterlos a un castigo extendido.

Sin embargo, las leyes fundamentales de Israel, dan a los activistas la opción de aceptar una deportación voluntaria inmediata. De rechazar esto se inicia un proceso judicial.

Hasta el momento se desconoce cuántos elementos de la Flotilla Global Sumud, solicitaron su salida voluntaria.

Por su parte, el ministerio de Exteriores de Italia informó que parlamentarios y eurodiputados de su país solicitaron su regreso.

Mientras que Israel anunció que cuatro italianos fueron deportados y el resto está en proceso.