Luego de que Fuerzas Armadas de Israel detuvieran activistas del Global Samud Flotilla, anunció que 170 de ellos serán deportados para una fecha específica.

Activistas de Global Samud Flotilla buscaban llegar a Gaza, pero autoridades en Israel los detuvieron argumentando que más allá de difundir la paz provocarían más enfrentamiento.

Israel deportará 170 activistas del Global Samud Flotilla en esta fecha

Será el 6 de octubre que Fuerzas Armadas de Israel deporten a 170 activistas que forman parte de Global Samud Flotilla que fueron detenidos el 1 de octubre en busca de arribas en Gaza.

Adalah, la firma de abogados en Israel, informó que autoridades deportarán a activistas provenientes de zonas como:

Estambul

Italia

España

Sin embargo, las identidades y países a donde se digieren exactamente estos 170 activistas aún no ha sido compartida por Israel.

Activistas de la Flotilla Global Sumud confirman que fueron interceptados por militares de Israel (Captura de pantalla)

De los detenidos de Global Samud Flotilla, algunos han podido recibir apoyo de sus embajadas así como medicamentos requeridos, aunque para Adalah hay un hecho de suma importancia; la huelga de hambre.

Sin dar número exacto de activistas, Adalah señaló que varios de ellos están bajo huelga de hambre en la prisión Ktziot en el desierto de Néguev, de modo que su salud es preocupante.

Pese a que se habla de activistas que serán deportados de Israel, aún no se tiene noción de si los mexicanos, que ahora se sabe son 6, serán regresados de forma inmediata tras ser detenidos.