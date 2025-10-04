Greta Thunberg, la activista ambiental de 22 años, denunció a funcionarios suecos ser víctima de malos tratos tras ser arrestada por Israel en la Flotilla Global Sumud.

De acuerdo con cartas de Greta Thunberg a las que The Guardian tuvo acceso, la activista fue obligada por las fuerzas israelíes a sostener banderas en ambas manos, mientras sus custodios le tomaban fotos.

Sumado a esto, se reporta que un funcionario que visitó a la activista en prisión reportó haberla visto reclusa en una celda infestada de chinches, con muy poca comida y agua.

Greta Thunberg (Michelle rojas)

Greta Thunberg fue víctima de humillaciones de Israel tras su arresto en la Flotilla Global Sumud

Según los informes, una de las detenidas le dijo a otra embajada que habían visto a Greta Thunberg siendo obligada a sostener banderas mientras las fuerzas israelíes le tomaban fotografías .

Otros dos testigos dijeron haber visto a los agentes de Israel jalando a Greta Thunberg por los cabellos, además de golpearla y obligarla a besar la bandera israelí, como si se tratase como una advertencia para los demás.

Lorenzo D’Agostino, periodista que también viajaba Flotilla Global Sumud, dijo que Greta Thunberg estaba envuelta en la bandera israelí mientras era forzada a desfilar con ella.

Otros testigos más señalan que el ejército israelí habría cometido acciones que pueden considerarse como “tortura”, pues privaban del sueño a los tripulantes tras su detención, en especial a Thunberg.