Informes recabados por inteligencia de Estados Unidos, aseguran que Irán estaría planeando realizar un ataque contra Washington con una denominada bomba sucia.
Las agencias estadounidenses estiman que Teherán evalúa estas opciones extremas como respuesta a los continuos golpes militares y al sofocante bloqueo financiero que impacta su economía.
Estados Unidos en alerta ante presuntas amenazas de ataque por parte de Irán
Análisis de inteligencia de Estados Unidos, apuntan a presuntas conspiraciones por parte de Irán para detonar dispositivos radiológicos o químicos dirigidos contra altos funcionarios de Washington.
Si bien las fuentes gubernamentales sostienen que no hay pruebas de que las autoridades iraníes hayan autorizado el inicio de las operaciones, el nivel de alerta se ha elevado significativamente en las últimas semanas.
Ejemplo de ello fue la reubicación preventiva del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una base militar debido a amenazas contra su seguridad.
A diferencia de una bomba atómica de fisión, un artefacto radiológico o bomba sucia actúa como un arma de terror destinada a propagar radiación en áreas urbanas, alterando la habitabilidad de la zona afectada más que una devastación masiva.
Sin embargo, los esfuerzos de detección preventiva por parte del gobierno de Trump enfrentan contratiempos tras el vencimiento de una norma legal clave para monitorear comunicaciones de extranjeros.
Al mismo tiempo, la representación iraní ante la ONU rechaza tajantemente las acusaciones sobre armamento químico, insistiendo en que no existe evidencia de esta situación.
Pese a que Irán comprende las devastadoras represalias que desencadenaría una acción de esta magnitud, los analistas advierten que una percepción de amenaza existencial sobre Teherán podría llevar a sectores a tomar riesgos imprevistos para mantener el conflicto activo.