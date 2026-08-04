Trump endurece su postura contra Irán con un nuevo bloqueo naval

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval contra Irán hasta que el gobierno de Teherán acepte un acuerdo que garantice el fin de sus planes nucleares.
Donald Trump reiteró que su gobierno no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares y aseguró que la presión militar y económica continuará mientras no exista un compromiso formal.
Donald Trump amenaza con nuevo bloqueo naval hasta que Irán acepte acuerdo
El presidente Donald Trump endureció su postura contra Irán y declaró que el bloqueo naval permanecerá vigente el tiempo que sea necesario, hasta que Teherán acepte el acuerdo de rendición total.
Trump anunció que Estados Unidos e Irán retomarán las negociaciones de paz, luego de que permanecieran estancadas tras la reciente escalada del conflicto, que ya suma cinco meses.
Según el mandatario, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar solicitaron suspender las incursiones militares para favorecer un posible acuerdo con Irán, aunque aún no hay nada concreto.
Asimismo, Trump aseguró que el propio gobierno iraní pidió detener un ataque que calificó como “el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”, aunque Irán sostiene que no ha hecho ninguna petición a Estados Unidos.
Ante las declaraciones de Irán, el presidente Donald Trump calificó de “hipócrita” la postura de Teherán por la negativa a reconocer públicamente las negociaciones con Washington.