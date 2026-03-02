Medios iraníes citando a la Guardia Revolucionaria reportan ataque de Irán contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Dichos ataques contra la oficina de Netanyahu se dan en medio de la ofensiva contra Israel, luego de que el sábado las fuerzas israelíes y estadounidenses comenzaron una agresión aérea contra Irán.

Oficina de Netanyahu es atacada por Irán

Medios iraníes citando a la Guardia Revolucionaria Islámica han reportado que la oficina de Netanyahu fue atacada por Irán

Luego de un despliegue por las Fuerzas Armadas de la República Islámica con ataques selectivos y sorpresivos con misiles Jeibar.

“Según este comunicado, los exitosos ataques con misiles de Irán contra los territorios ocupados en la décima oleada se centraron en el complejo gubernamental del régimen sionista… los resultados de estos ataques, así como información complementaria, se anunciarán posteriormente”. Fuerzas Armadas de la República Islámica

Por su parte las agencias Fars e Irna informaron q ue “la oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados” , en referencia a la agresión en contra de Netanyahu.

Así como el ejército israelí confirmó haber detectado nuevos misiles lanzados desde Irán, por lo que dijo que sus sistemas defensivos operaban para interceptarlos.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (MAYA ALLERUZZO / AFP)

Irán lanza décima oleada de misiles contra Israel

Ante el reporte del ataque contra la oficina de Netanyahu, también se precisó que Irán lanzó este lunes la décima oleada de misiles contra Israel.

Por lo que según la defensa israelí precisó que repelido la mayor parte de los proyectiles iraníes, con un saldo hasta ayer de nueve personas, entre ellas un joven de 16 años, murieron tras el impacto de un misil contra una sinagoga que guarnecía un refugio comunal y casa aledañas en Beit Shemesh, a unos 30 kilómetros de Jerusalén.

Mientras que en Irán, las cifras citan más de 550 muertos, según la Media Luna Roja, de ellas 180 en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país.