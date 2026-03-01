El embajador iraní, Amir-Saeid Iravani, afirmó durante la reunión del Consejo General de la ONU que la defensa de Irán continuará con firmeza tras los ataques coordinados por Estados Unidos e Israel.

“Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, hasta que la agresión termine” Amir-Saeid Iravani

El funcionario también señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU debería actuar y detener este acto de agresión de inmediato, al cual calificó como un “crimen contra la humanidad”.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, defendió que los ataques contra Irán buscan impedir que dicha nación pueda volver a amenazar al mundo con armas nucleares tras negarse por la vía diplomática.

Más de 200 muertos en Irán tras ataques; (Reuters)

Secretario general de la ONU urge a evitar escalada en Medio Oriente

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a evitar la escalada del conflicto en Medio Oriente tras el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Irán.

Hago un llamado a un cese inmediato de las hostilidades y a la desescalada. No hacerlo implica el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para los civiles y la estabilidad de la región Secretario general de la ONU, António Guterres

A través de un comunicado, el secretario general advirtió que la situación en Medio Oriente pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales, por lo que pidió el cese inmediato de las hostilidades.

Subrayó que, de continuar con los ataques, existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio

Asimismo, instó a todas las partes a volver de inmediato a la vía diplomática, pues, aseguró, no existe otra alternativa a las controversias internacionales conforme al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas.