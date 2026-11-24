Inés Gómez Mont recuperó su libertad en Estados Unidos después de permanecer detenida por autoridades migratorias desde finales de octubre de 2026.

De acuerdo con reportes periodísticos, la conductora y expresentadora de 43 años de edad logró salir del Centro de Detención de Broward, en Florida, tras comparecer ante un juez migratorio y cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades de Estados Unidos.

La liberación de Inés Gómez Mont ocurre mientras continúan pendientes diversos procesos legales relacionados con acusaciones que enfrenta en México, situación que mantiene el caso bajo seguimiento tanto de autoridades como de la opinión pública.

INés Gómez Mont (@inesgomezmont / Instagram)

Gómez Mont habría recuperado su libertad en Estados Unidos tras pagar una fianza

Inés Gómez Mont obtuvo su libertad tras ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 30 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información, Inés Gómez Mont habría conseguido su libertad tras pagar una fianza y comparecer ante un juez migratorio el 12 de noviembre después de haber sido detenida en Estados Unidos.

La liberación de Inés Gómez Mont le permite evitar, por ahora, una posible extradición a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres órdenes de aprehensión en su contra por:

Presunta delincuencia organizada

Lavado de dinero

Defraudación fiscal

Sale a la luz una nueva propiedad millonaria vinculada a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Agencia México )

Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, son investigados por su presunta participación en un esquema de desvío y lavado de dinero de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016, mediante contratos y empresas fantasma.

Además, Gómez Mont enfrenta una acusación por presuntamente omitir el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

Su liberación recuerda el caso de Álvarez Puga, quien también estuvo detenido por ICE en Florida en septiembre de 2025 y posteriormente consiguió su libertad mediante un procedimiento migratorio.

Por ahora, la salida de Inés Gómez Mont de prisión migratoria no significa que hayan terminado los procesos judiciales que enfrenta en México.