El caso de Inés Gómez Mont dio un nuevo giro internacional luego de que dejara de aparecer en los registros de detención migratoria en Estados Unidos, mientras continúan vigentes las órdenes de aprehensión que enfrenta en México.

La atención se centra ahora en las implicaciones legales de su doble nacionalidad y en las rutas jurídicas que podrían definir su futuro, ya sea mediante procesos migratorios, solicitudes de extradición o acuerdos entre autoridades de países como Estados Unidos, España y México.

El desarrollo más reciente ha reavivado el debate sobre el alcance de los procedimientos internacionales en casos de alto perfil como el de Inés Gómez Mont.

Inés Gómez Mont buscaría evitar su deportación a México y regresar a España

Frente a su eventual entrega a las autoridades mexicanas, ha surgido la interrogante sobre si la doble nacionalidad mexicana y española de Inés Gómez Mont representa un mecanismo para evitar la deportación a México.

De acuerdo con el marco de regulación migratoria de Estados Unidos y las resoluciones del caso, contar con un pasaporte o la ciudadanía española no concede inmunidad ante la autoridad migratoria estadounidense.

Legalmente, la nacionalidad europea únicamente incidiría si en el proceso de remoción Estados Unidos determinara que no es posible devolverla a México y decidiera buscar un tercer país de nacionalidad dispuesto a recibirla.

Sin embargo, la estrategia de su defensa legal, integrada por la firma Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt P.A., se enfocó en activar una vía de salida voluntaria hacia Europa.

Tras tramitar y obtener un pasaporte para ella y sus hijos ante el Consulado de España —sin que en dicha representación se tuviera conocimiento de la solicitud de detención provisional tramitada por México—, la defensa solicitó formalmente a un juez un procedimiento de deportación voluntaria fast track hacia España.

Al no ser reincidente en infracciones migratorias en suelo estadounidense, la solicitud fue aceptada judicialmente, abriendo la puerta a su traslado a territorio español.

FGR mantiene gestiones para traer a Inés Gómez Mont a México tras su liberación

El proceso de deportación y la eventual extradición de Inés Gómez Mont han derivado en pronunciamientos de altos funcionarios del Gobierno de México.

Durante la conferencia matutina del 10 de noviembre de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que “el caso lo tiene la Fiscalía General de la República” y que la institución realizaba las gestiones correspondientes para su traslado a territorio nacional, agregando que pediría “a la FGR informar los detalles del proceso”.

Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó que la FGR solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025, fecha en que la procesada huyó de México.

Respecto a la determinación migratoria de las autoridades estadounidenses, la fiscal precisó que “decidir si la deportan corresponde a ese país”, advirtiendo al mismo tiempo que, “de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada”.

De este modo, aunque la ciudadanía española no exime a Inés Gómez Mont del control migratorio en Estados Unidos, la autorización judicial para una deportación voluntaria hacia España desplaza el foco del litigio internacional, supeditando su entrega final a México a las gestiones de extradición que procedan ante las autoridades de la nación europea.

Inés Gómez Mont enfrenta en México tres órdenes de aprehensión: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita —relacionada con la presunta recepción de 3 mil millones de pesos mediante dos contratos públicos, acusación que ella sostuvo en redes sociales que es falsa— y dos más por defraudación fiscal.

Estados Unidos desestimó habeas corpus para Inés Gómez Mont

En el ámbito judicial de Estados Unidos, los intentos de la defensa por liberar a Inés Gómez Mont mediante la vía del amparo habeas corpus fueron desestimados.

El juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó modificar la sentencia que negó la medida, determinando que no existían pruebas de que la detención fuera ilegal y subrayando la delimitación de sus funciones jurisdiccionales al manifestar que su labor es “resolver controversias, no vigilar la operación diaria del Ejecutivo”.