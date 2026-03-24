Una explosión se registró la tarde de este lunes en una refinería de Port Arthur, Texas, en Estados Unidos, provocando un incendio y una densa columna de humo visible.

La alcaldesa Charlotte M. Moisés pidió a la población permanecer resguardada mientras equipos de emergencia atendían el siniestro en la zona industrial.

La sheriff Zena Stephens indicó que no hay heridos reportados y que la explosión habría sido causada por un calentador industrial.

Refinería Valero en Texas sufre explosión e incendio; autoridades mantienen alerta en Port Arthur

Autoridades delimitaron áreas de resguardo, incluyendo Stilwell West, zonas al sur de la autopista 73, Sabine Pass y Pleasure Island, para evitar riesgos a residentes cercanos tras la explosión e incendio en la refinería de Valero.

Habitantes compartieron imágenes del incendio en redes sociales, donde se observa fuego intenso y columnas de humo elevándose sobre las instalaciones industriales afectadas.

Refinería de Port Arthur (Redes s)

Equipos de emergencia trabajaron para controlar el incendio, mientras se mantiene la recomendación de permanecer en interiores hasta que las autoridades emitan el aviso oficial.

La refinería afectada tiene capacidad de producción de 380 mil barriles diarios, lo que la convierte en una de las instalaciones energéticas más importantes de la región.

Hasta el momento, la empresa Valero Energy no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las causas o posibles afectaciones derivadas del incidente.

Medios locales reportaron que la explosión ocurrió en un área operativa, lo que refuerza la hipótesis de una falla técnica relacionada con equipos industriales.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del incidente y descartar riesgos adicionales para la población y la infraestructura energética.