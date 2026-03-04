🚨 #AHORA || Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río. Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN. pic.twitter.com/yMZK048Tey— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 4, 2026
Se ha producido una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, desde Camagüey a Pinar del Río.— Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 4, 2026
A esta hora Felton 1 se mantiene en línea y están activados todos los protocolos para comenzar la recuperación.