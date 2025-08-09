El Departamento de Policía de Nueva York, en Estados Unidos reportó este sábado 9 de agosto un tiroteo en Times Square, que ocasionó lesiones en tres personas que se encontraban en el sitio.

La policía de Nueva York arrestó a un joven, quien sería el presunto atacante del tiroteo en Times Square Nueva York, aunque aún no se ha revelado más información sobre esta detención.

Cabe mencionar que este tiroteo se da luego del de julio en Manhattan, que terminó con cinco personas muertas, entre ellas un alto ejecutivo de Blackstone y un agente de la policía de Nueva York.

Tiroteo en Times Square Nueva York, Estados Unidos, dejó 3 heridos

Durante las primeras horas de este sábado 9 de agosto, la policía de Nueva York reportó un tiroteo en Times Square que dejó tres heridos que se encontraban en el sitio, una mujer y dos hombres.

De acuerdo con la información, las tres personas heridas en el tiroteo de Times Square Nueva York fueron trasladadas a un hospital para ser atendidos y hasta el momento se encuentran estables.

Las personas heridas son una mujer de 18 años de edad, que sufrió un rasguño en el cuello; un hombre de 19 años de edad y otro de 65 años de edad; los tres fueron trasladados al Hospital Bellevue de Nueva York.

El tiroteo registrado este sábado en Times Square Nueva York, Estados Unidos, no solo dejó tres heridos, sino que causó un pánico masivo, pues este sitio suele ser muy transitado.

Tiroteo en Estados Unidos deja 3 heridos en Times Square Nueva York; qué se sabe del atacante

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del atacante, pero lo que se sabe es que se trata de un joven de 17 años de edad, quien participó en una pelea verbal en Times Square Nueva York.

Reportes policiales señalan que el tiroteo se originó cuando el atacante tuvo un altercado verbal con una de las víctimas, por lo que sacó un arma y disparó; el arma fue recuperada por la policía.