ICE reconoció la colaboración entre agencias de Estados Unidos y autoridades de México tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘Chapo Isidro’.

A través de sus redes sociales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), informó que la detención del Chapo Isidro fue resultado de una investigación coordinada.

Esto por un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en la que participaron distintas corporaciones de México y Estados Unidos.

ICE reconoce colaboración entre México y Estados Unidos tras captura de ‘Chapo Isidro’ (@ICEgov / X)

ICE destaca cooperación binacional tras captura de ‘Chapo Isidro’

En su publicación, ICE señaló que las fuerzas militares mexicanas concretaron la captura del Chapo Isidro, a quien identificó como presunto alto mando del Cártel de Sinaloa y uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Asimismo, destacó la participación de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en San Diego, California, que apoyó las indagatorias del Chapo Isidro junto con otros socios del grupo de trabajo y autoridades del Gobierno de México.

Detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro" (Especial)

ICE calificó el operativo en Sinaloa como un ejemplo del impacto de la colaboración sostenida entre las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos.

Finalmente, ICE subrayó que la coordinación internacional es fundamental para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y fortalecer las investigaciones contra sus principales integrantes.

La captura de ‘Chapo Isidro’ por fuerzas militares mexicanas fue presentada por la dependencia estadounidense como resultado de la cooperación institucional en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.