Enrique Inzunza guardó un minuto de silencio y aplaudió en memoria de los cuatro militares que murieron durante el operativo en Guasave, Sinaloa, para detener a “El Chapo Isidro”.

En el video difundido por el periodista Jorge Monroy, se puede ver al legislador de Morena participando en el homenaje a los soldados caídos, aunque hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

La acción ocurre en medio de los señalamientos que han rodeado a Enrique Inzunza por presuntas investigaciones en Estados Unidos que lo relacionan con el Cártel de Sinaloa.

Militares muertos en operativo contra el Chapo Isidro (Especial)

Enrique Inzunza no se pronunció por operativo contra “El Chapo Isidro”

En su publicación, el periodista resaltó que Enrique Inzunza participó en el minuto de silencio, pero destacó que el senador “no dijo una sola palabra” sobre la detención de “El Chapo Isidro”.

Al inicio de la sesión en el Senado, el vicecoordinador de la bancada de Morena, Oscar Cantón, pidió guardar un minuto de silencio al tiempo que nombró a los militares muertos durante la agresión:

Luis Eduardo Méndez Peña, de Veracruz, Abraham López Aparicio, también de Veracruz, José Guadalupe Luna Castillo, de Sinaloa, y un cuarto elemento cuya identidad está reservada, a solicitud de su familia. Oscar Cantón, vicecoordinador de la bancada de Morena

Hasta el momento, Enrique Inzunza no ha emitido una postura pública sobre la captura de “El Chapo Isidro” ni sobre las críticas en su contra surgidas por el homenaje a los militares muertos.

Enrique Inzunza guarda minuto de silencio por militares muertos (Especial)

Estados Unidos mantiene investigación contra Enrique Inzunza

Enrique Inzunza ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de Los Chapitos.

Los documentos judiciales lo ubican como supuesto enlace entre esa estructura criminal y el gobierno del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Según la acusación, Enrique Inzunza habría participado en reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa para coordinar acciones de protección institucional.