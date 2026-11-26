Derek Maltz, exjefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), reconoció la captura de “El Chapo Isidro” en México y pidió que sea extraditado junto a los políticos acusados de corrupción, como Rubén Rocha Moya.

Tras la detención, Derek Maltz declaró que Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, debería ser enviado a Estados Unidos en el mismo avión junto a los políticos señalados de corrupción desde hace meses.

Exjefe de la DEA propone enviar juntos a Rocha Moya y “El Chapo Isidro” a Estados Unidos para enfrentar la justicia

En una publicación en redes sociales, el exdirector de la DEA reconoció el operativo conjunto entre México y Estados Unidos en el estado de Sinaloa que permitió la captura de “El Chapo Isidro”.

Exjefe de la DEA pide extraditar juntos a Rocha Moya y "El Chapo Isidro" a Estados Unidos (Captura de pantalla)

Derek Maltz, exjefe de la DEA, agradeció a Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, y a los elementos que participaron en el operativo que llevó a la detención.

Sin embargo, el exfuncionario estadounidense aprovechó el mensaje para insistir en sus señalamientos contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, entre ellos Rocha Moya.

Ahora, ¿podrían por favor enviar a este líder significativo de cártel y a los otros funcionarios corruptos como Rocha Moya previamente acusados en Estados Unidos, en el mismo avión a América para que todos enfrenten la justicia? Derek Maltz, exjefe de la DEA

Esta no es la primera ocasión en que el exjefe de la DEA menciona a Rocha Moya, pues desde agosto 2026 ha publicado mensajes para criticar las situación y pide la extradición de funcionarios mexicanos.

Exjefe de la DEA pide extraditar juntos a Rocha Moya y "El Chapo Isidro" a Estados Unidos (Redes sociales)

¿El Chapo Isidro será extraditado a Estados Unidos? Esto se sabe

Cabe mencionar que el gobierno de Estados Unidos ya presentó una solicitud de extradición contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, detenido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

No obstante, la fiscal Ernestina Godoy señaló que el presunto narcotraficante será procesado en México. La FGR precisó que su posible extradición dependerá de los procedimientos legales, el tratado bilateral y los tiempos diplomáticos.