Jeson Nelon Presilla Flores fue deportado “por accidente” gracias a los agentes de ICE, evitando un juicio federal por robo de joyas.

El nombre y perfil de Jeson Nelon Presilla Flores se volvió relevante en redes sociales por este caso que, según usuarios, vuelve a poner en duda la eficiencia de ICE y la política migratoria de Estados Unidos.

¿Quién es Jeson Nelon Presilla Flores?

Jeson Nelon Presilla Flores es un sospechoso acusado de participar en uno de los robos de joyas más grandes en la historia de Estados Unidos, vinculado a un asalto a un camión blindado de la empresa Brink’s en California en 2022.

Se sabe que Presilla Flores residía legalmente en Estados Unidos como residente permanente antes de los eventos de 2022; sin embargo, al autodeportarse y solicitar su regreso a Chile, fue exiliado a Ecuador.

Jeson Nelon Presilla Flores (Especial)

¿Qué edad tiene Jeson Nelon Presilla Flores?

Según los informes de los fiscales, Jeson Nelon Presilla Flores tiene 42 años de edad.

¿Jeson Nelon Presilla Flores tiene esposa?

No hay información pública confiable ni disponible que mencione si Jeson Nelon Presilla Flores tiene esposa, o detalles sobre su vida personal o familiar.

¿Jeson Nelon Presilla Flores tiene hijos?

No existe información pública verificada sobre si Jeson Nelon Presilla Flores tiene hijos.

¿Qué estudió Jeson Nelon Presilla Flores?

No hay datos públicos disponibles sobre su educación o estudios formales en las fuentes noticiosas sobre Jeson Nelon Presilla Flores.

¿En qué ha trabajado Jeson Nelon Presilla Flores?

No se han difundido detalles sobre su trayectoria laboral legítima; la información que está disponible sobre Jeson Nelon Presilla Flores, solamente se centra en los cargos legales que enfrenta.

Jeson Nelon Presilla Flores es deportado “por accidente” por agentes de ICE

Jeson Nelon Presilla Flores fue acusado junto a otras seis personas de seguir y robar un camión blindado en julio del 2022 en el cual se encontraban:

Diamantes

Oro

Esmeraldas

Rubíes

Relojes de lujo

ICE deportó “por accidente” al sospechoso del mayor robo de joyas en Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

El crimen cometido por Flores y los demás integrantes se estima como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, de 100 millones de dólares.

Y aunque se enfrentaba a hasta 15 años de prisión federal si era condenado por los cargos de conspiración y robo de envíos interestatales e internacionales, en diciembre de 2025, las autoridades de inmigración de Estados Unidos le permitieron auto-deportarse a Ecuador.

Esta acción por parte de Jeson Nelon Presilla Flores y los agentes de ICE impidió que fuera juzgado en un juicio federal por el robo de joyas.