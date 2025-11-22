Un grupo de al menos cinco barcos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por sus presuntos vínculos con huachicol fiscal en Estados Unidos y el buque Imabari lidera las anomalías.

Los reportes señalan que estos cinco barcos, declarados como vacíos, hicieron 21 viajes a puerto de Estados Unidos con cargas mínimas, pero regresaron cargados de combustible, que hicieron pasar como aditivos.

Un reciente reportaje reveló que cinco barcos declarados como vacíos hicieron 21 viajes a Estados Unidos con el pretexto de navegar ligeros, sin embargo, regresaron a México cargados de combustible.

De regreso a México, los barcos contenían barriles de huachicol fiscal, que estaban etiquetados como aditivos o lubricantes para evitar el pago de impuestos. Según la información, los buques implicados son:

PSI Imabari

Cosmic Glory

Torm Louise

Ardmore Chippewa

Bastille Street

De acuerdo con la información, el buque PSI Imabari fue operado por la agencia naviera Altamarina S.A. de C.V. y en abril de 2024 zarpó del puerto de Dos Bocas rumbo a Houston, Texas, y regresó a México con huachicol fiscal.

La FGR también indaga posibles vínculos de funcionarios aduanales de Estados Unidos con el huachicol fiscal. La investigación abierta involucra al menos 32 operaciones realizadas por la naviera Altamarina.