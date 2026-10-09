Hitler Mussolini Simeón Flores, representante del partido de izquierda Ahora Nación, es el virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, un distrito en la provincia de Lauricocha, Huánuco, Perú.

De acuerdo con las actas contadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Hitler Mussolini obtuvo 229 votos, que son el 34,54% de los votos válidos.

El candidato superó a:

Gaspar Benilde Osorio Zambrano , de Renovación Popular, quien obtuvo 204 votos (30,769%).

, de Renovación Popular, quien obtuvo 204 votos (30,769%). Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, con 187 votos (28,205%).

Con estos resultados, Hitler Mussolini, de 45 años, está muy cerca de convertirse en el nuevo alcalde de Queropalca, una localidad con poco más de 700 habitantes.

Hitler Mussolini Simeón Flores es el virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, Perú (@PamphletsY / X)

Nombre de Hitler Mussolini Simeón Flores llama la atención

El nombre del virtual ganador de la alcaldía Queropalca, Perú, combina el de Adolf Hitler, líder nazi de Alemania, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo; figuras importantes de la Segunda Guerra Mundial.

Ese detalle inevitablemente ha llamado la atención por razones evidentes; sin embargo, no hay ninguna conexión ideológica entre el candidato y los dos genocidas históricos.

Hitler Mussolini Simeon Flores (@PamphletsY / X)

Aunado a esto, su nombre no es un caso aislado en Perú.

Según datos oficiales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en 2023, en Lima y San Martín, se registraron:

3.943 con el nombre de “Hitler”

99 como “Adolfo Hitler”

3 como “Adolf Hitler”.

Entre 2011 y 2014, Hitler Alba, a quien llamaban “el buen Hitler”, fue alcalde de Yungar.

En aquel momento la polémica también se hizo presente por lo que el propio aclaró que su nombre no lo definía como personas y que, además, su papá lo nombró sin conocer el legado de Hitler.

A él se le une el congresista Hitler Saavedra, que estuvo en el Congreso entre 2021 y 2024.