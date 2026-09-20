Susy Aponte Polo, candidata al gobierno local de Áncash, en Perú, fue asesinada el sábado 19 de septiembre en un ataque armado directo mientras realizaba actos de campaña en las inmediaciones del mercado de la ciudad de Caraz.

De acuerdo con los reportes, la también periodista de investigación había denunciado amenazas de muerte en su contra, responsabilizando de cualquier situación al jefe policiaco Víctor Revoredo.

Autoridades de Perú confirmaron que tras el asesinato de Susy Aponte Polo se implementó una intenso operativo, el cual hasta el momento arrojó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el crimen.

Asesinan a la candidata Susy Aponte Polo en Perú; había denunciado amenazas días antes

Durante un acto de campaña en los alrededores del mercado de Caraz, Susy Aponte Polo fue asesinada tras recibir varios disparos por arma de fuego.

Al momento de los hechos la candidata realizaba una entrevista, en la que contaba sus intenciones de acabar con la corrupción policial en caso de ganar las elecciones para el gobierno de Áncash.

El ataque se encuentra precedido por diversas alertas que la propia periodista había hecho públicas. Días antes de su muerte, difundió un video donde señaló recibir amenazas contra su vida.

Puntualmente, denunció al general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, de presuntamente haber ordenado un ataque para matarla.

Tras participar en actos de campaña, Aponte Polo tenía previsto transmitir un programa para revelar nuevas acusaciones, motivo que se cree podría estar relacionado al crimen.

Matan a Susy Aponte Polo en ataque directo durante acto de campaña en Perú (Especial)

Hay 3 detenidos por el asesinato de la candidata Susy Aponte Polo en Perú

La Policía Nacional de Perú dio a conocer detención de tres hombres que estarían relacionados con el asesinato de la candidata Susy Aponte Polo.

La primera detención se llevó a cabo en las inmediaciones del mercado de Caraz, gracias a un video difundido por personas que lograron captar a un hombre armado tras el crimen.

En este sentido, se confirmó que se trata de un hombre originario de Venezuela, quien al ser detenido portaba el arma de fuego que fue detectada en video.

El fiscal nacional, Tomás Gálvez, precisó que la captura de los tres sospechosos no cierra las indagaciones, manteniéndose vigentes diversas hipótesis para ubicar a quienes habrían ordenado el ataque.

En este sentido, la propia Fiscalía reiteró la importancia de esclarecer de forma integral quiénes participaron, financiaron y coordinaron el ataque, así como determinar el móvil detrás del asesinato.