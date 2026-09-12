Keiko Fujimori ofreció el cargo de embajador de Perú en Estados Unidos a Álvaro Vargas Llosa; el ensayista e hijo del escritor Mario Vargas Llosa, aceptó.

La presidenta de Perú aseguró en entrevista que por la experiencia profesional de Álvaro Vargas Llosa es que se le hizo este ofrecimiento que todavía faltan los protocolos correspondientes al nombramiento.

Tras ello, el ensayista y periodista respondió desde sus redes sociales a su posible nombramiento, ya que aseguró, pondrá su mayor esfuerzo y agradeció la confianza de Keiko Fujimori.

Álvaro Vargas Llosa será embajador de Perú en Estados Unidos, adelanta Keiko Fujimori

En entrevista para el medio peruano RPP, Keiko Fujimori confirmó que están a la espera de los protocolos necesarios para nombrar a Álvaro Vargas Llosa como embajador de Perú en Estados Unidos.

Keiko Fujimori aclaró que de ser ratificado Álvaro Vargas Llosa elevaría más la relación entre Perú y Estados Unidos, debido a su trayectoria, por lo que la presidenta aseguró, sería un gran embajador.

“Es un peruano con muchísima experiencia y creo que va a poder elevar más, todavía más, las relaciones entre ambos países”. Keiko Fujimori, presidenta de Perú

Explicó que hasta el momento sólo se le hizo la consulta a Álvaro Vargas Llosa para convertirse en el embajador de Perú y en Estados, la cual aceptó, sorprendiendo a Keiko Fujimori.

Aunque rechazó entrar en detalles sobre los protocolos en Perú para nombrar a un embajador, Álvaro Vargas Llosa necesita la aprobación confidencial del Estado receptor, es decir, Estados Unidos.

Esto después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores evalúe y apruebe mediante el Consejo de Ministros, para después, emitir la Resolución Suprema, que será firmada por Keiko Fujimori.

Álvaro Vargas Llosa agradece a Keiko Fujimori por proponerlo como embajador de Perú en Estados Unidos

Tras darse a conocer la intención de Keiko Fujimori, Álvaro Vargas Llosa le agradeció por la confianza que deposita en él para representar a Perú como su embajador ante Estados Unidos.

Álvaro Vargas Llosa aseguró que de ser ratificada su designación conforme a los procesos constitucionales en Perú y Estados Unidos, se pondrá al servicio con su experiencia y esfuerzo para velar por su país.

Y así contribuir a esta nueva fase de la relación con Estados Unidos, en estrecha colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la línea trazada por Keiko Fujimori.