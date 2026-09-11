Keiko Fujimori y Marco Rubio confirmaron el 10 de septiembre de 2026 el ingreso de Perú al Escudo de las Américas, durante un encuentro sostenido en el Palacio de Gobierno en Lima.

“Como presidenta constitucional del Perú, me alegra informar a nuestro país que el Perú formará parte del Escudo de las Américas, coalición multilateral en la que participan más de 15 países, y que es liderada por los Estados Unidos” Keiko Fujimori, presidenta de Perú

Los líderes coincidieron en que este acuerdo marca el inicio de una “nueva era” en las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, principalmente en la lucha contra el crimen organizado.

Keiko Fujimori y Marco Rubio (Gobierno de Perú)

Perú se suma al Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado

Keiko Fujimori destacó que la decisión de unir a Perú al Escudo de las Américas responde a la urgente necesidad de combatir al crimen organizado y la inseguridad del país.

En ese sentido, afirmó que Perú tiene una historia de enfrentamiento frontal contra el terrorismo, por lo que comprende la importancia de unir esfuerzos internacionales.

“Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países” Keiko Fujimori, presidenta de Perú

Marco Rubio, por su parte, resaltó que las organizaciones criminales transnacionales funcionan como redes con conexiones bancarias y económicas en varios países.

Agregó que Estados Unidos no busca hacer favores con estas alianzas, sino velar por su propia seguridad, prosperidad y bienestar al desmantelar a estos grupos delictivos.

Keiko Fujimori y Marco Rubio (Gobierno de Perú)

Suman 15 países que integran el Escudo de las Américas

La coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump suma 15 aliados con el reciente ingreso de Perú

Hasta ahora, el Escudo de las Américas lo integran: