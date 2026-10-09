Las miradas están puestas sobre Hitler Mussolini Simeón Flores, quien se convirtió en virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, Perú.

De acuerdo con el conteo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), obtuvo 229 votos, representando el 34,54% de votos válidos.

El candidato representa a la organización política centroizquierdista y progresista “Ahora Nación”. En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él:

¿Quién es Hitler Mussolini Simeón Flores? Político de Perú

Hitler Mussolini Simeón Flores es empresario, político y militante del partido de izquierda Ahora Nación.

Obtuvo el primer lugar en las elecciones municipales del distrito de Queropalca, en el departamento peruano de Huánuco, celebradas el 4 de octubre de 2026.

Aunque su nombre combina el de Adolf Hitler, líder nazi de Alemania, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo, el político no comparte la ideología de los dos genocidas que destacaron en la Segunda Guerra Mundial.

Hitler Mussolini Simeon Flores (@PamphletsY / X)

¿Qué edad tiene Hitler Mussolini Simeón Flores? Político de Perú

De acuerdo con información publicada por el portal Jurado Nacional de Elecciones, Hitler Mussolini Simeón Flores nació en Huánuco, Lauricocha, Queropalca, Perú, el 6 de agosto de 1981 por lo que actualmente tiene 45 años.

¿Quién es la esposa de Hitler Mussolini Simeón Flores? Político de Perú

Se desconoce esta información sobre Hitler Mussolini Simeón Flores.

¿Qué signo zodiacal es Hitler Mussolini Simeón Flores? Político de Perú

Hitler Mussolini Simeón Flores nació bajo el signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Hitler Mussolini Simeón Flores? Político de Perú

Hitler Mussolini Simeón Flores mantiene su vida personal en bajo perfil por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Hitler Mussolini Simeón Flores? Político de Perú

Se desconoce el grado de estudios de Hitler Mussolini Simeón Flores.

¿En qué ha trabajado Hitler Mussolini Simeón Flores? Político de Perú

Antes de convertirse en el representante del partido Ahora Nación, Hitler Mussolini Simeón Flores militó en Fuerza Popular, bancada de la que se desvinculó en 2025.

Además de su actividad política cuenta antecedentes en el sector empresarial. Entre 2023 y 2026, estuvo frente a la dirección de la empresa privada Grupo de Inversiones Simeon SAC.