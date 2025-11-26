La cantante ‘Delarosa’ fue asesinada en un ataque armado en Los Ángeles.

María de la Rosa, una influencer y música de 22 años de edad, murió tras una emboscada.

Se confirmó que la cantante ‘Delarosa’ fue asesinada en un ataque armado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 22 de noviembre en Northridge, en Los Ángeles, alrededor de la 1:25 de la madrugada.

Cantante ‘Delarosa’ (@delarosaaaa / Instagram )

De acuerdo con las autoridades, María de la Rosa se encontraba sentada con varias personas en un coche estacionado en Bryan Street, cerca de Tampa Avenue.

Los testigos del incidente relataron haber visto a dos hombres acercarse y abrir fuego hacia el automóvil en el que estaba Delarosa con diversas personas.

Luego del tiroteo, Delarosa fue llevada a un hospital, pero murió al estar herida de gravedad.

Se desconoce si los individuos con los que iba la cantante resultaron heridos.

Autoridades siguen investigando ataque armado en Los Ángeles donde murió cantante ‘Delarosa’

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque armado en Los Ángeles donde murió la cantante ‘Delarosa’, la policía no ha detenido a nadie.

Por ello, solicitó la ayuda de cualquiera que tenga información para resolver el caso.

Fue apenas en agosto cuando María de la Rosa había lanzado su tema “No me llames” con el nombre artístico Delarosa.

La cantante había expresado en redes sociales sus intención de lanzar más música.

Tras la muerte de Delarosa, muchos lamentaron su partida, incluidas figuras de la comunidad musical latina en Estados Unidos como:

Jimmy Humilde, de 45 años de edad, productor musical

Juan Moisés, cantante de Los Gemelos de Sinaloa

Incluso, a las condolencias se unió el productor e ingeniero musical Times J. Martinez, lamentando que Delarosa ha muerto “con violencia”.

Por su parte, Devin Christiansen también mandó un mensaje señalando que Delarosa le ayudó a encontrar una agencia para crecer profesionalmente.