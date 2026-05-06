El crucero MV Hondius que tuvo brote de hantavirus será trasladado a Canarias donde los pasajeros serán evacuados a sus países de origen.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está buscando a 22 pasajeros que decidieron dejar el barco en una escala en Santa Elena en el Atlántico Sur, cuando aún no se sabía del brote.

Crucero con hantavirus se dirige a Canarias; pasajeros irán a sus países de origen

Se tiene previsto que el crucero de Argentina con brote de hantavirus llegará el 9 de mayo de 2026 a Tenerife en Canarias, donde las autoridades regresarán a los pasajeros a sus países de origen.

Tras una revisión médica de los pasajeros levantó sospechas por contagio humano y no de ratas, autoridades han decidido que Tenerife será la isla donde comience la evacuación bajo estrictos controles sanitarios.

Autoridades han informado que los pasajeros extranjeros serán repatriados desde Canarias, mientras que 14 que residen en España, serán trasladados a Madrid para recibir atención médica en el Hospital Militar Gómez Ulla.

Tanto los pasajeros extranjeros como los españoles vivirán una cuarentena en vigilancia médica por haber navegado en un crucero con brote de hantavirus. Sin embargo, permanecerán en Canarias sí su estado impide su traslado.

Mónica García, ministra de Sanidad de España, explicó que los pasajeros que ya viajan a Canarias para su traslado no presentan síntomas de hantavirus, pero aún así priorizarán el cero contacto con la población en general.

Crucero con hantavirus es atendido por personal sanitario. (AFP / AFP)

Sobre los tres pasajeros que sí presentaban síntomas de hantavirus, fueron evacuados y llevados a Países Bajos para recibir atención médica.

OMS busca a 22 pasajeros que dejaron el crucero en isla de Santa Elena

Se ha decidido cómo tratar el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius. Sin embargo, en medio del traslado, pasajeros dejaron el barco por lo que la OMS ya los busca.

En un inicio se sabía que habían sido 23 los pasajeros que dejaron el crucero en Santa Elena, y no se les volvió a ver desde hace al menos dos semanas.

Sin embargo, de estos pasajeros, uno se encontraba ingresado en un hospital en Suiza debido a los síntomas de hantavirus que tenía.

Actualmente, se desconoce el paradero de los otros 22 pasajeros del crucero.

Ante ello, la OMS trabaja junto con el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) tanto para la evacuación, como para la localización de las personas.