La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado hoy 6 de mayo, 8 casos de hantavirus tipo Andes identificados en el crucero MV Hondius que viajaba de Argentina a Cabo Verde.

Por lo que los infectados con hantavirus ya han sido evacuados del barco y están en camino a recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con la OMS.

Mientras que ante la alerta, la OMS mantiene su monitoreo en los pasajeros que aún se encuentran a bordo y los que ya han desembarcado con las autoridades sanitarias locales.

Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship.



He had responded to an email from the ship’s operator informing the passengers of the health event, and presented himself to a hospital in Zurich, Switzerland, and… pic.twitter.com/4mmBd7qSA4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2026

Ocho casos de hantavirus tipo Andes son confirmado por la OMS

Hantavirus tipo Andes es la confirmación del virus detectado en el crucero MV Hondius que viaja de Argentina hasta Cabo Verde, precisó la OMS.

Luego de que la OMS identificará el hantavirus tipo Andes en 3 pacientes de los 8 casos, tras estudios de laboratorio.

Dicha cepa patógena de hantavirus tipo Andes es conocida por ser predominante en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile, misma que causa el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH).

Además de que el hantavirus tipo Ande, es la única cepa con transmisión documentada de persona a persona, pese a esto la OMS declaró que el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo.

El hantavirus es causante de dos enfermedades graves en humanos (Eduardo Díaz)

La OMS en alerta para detección por hantavirus

Ante los casos confirmados de hantavirus tipo Andes, la OMS y según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) ya se está trabajando con los países relevantes para apoyar el rastreo internacional de contactos.

Con el objetivo de detener la propagación adicional de la enfermedad del hantavirus tipo Andes, así como garantizar la atención de las personas potencialmente expuestas, por lo que se llevará un monitoreo.