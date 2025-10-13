A poco más de dos años, Hamas liberó a los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023 en Israel, entre ellos el novio de la mexicana Ilana Gritzewsky, Matan Zangauker.

Como parte del acuerdo en búsqueda de la paz para Palestina, el grupo terrorista Hamas liberó 20 rehenes que mantenía desde que atacó Israel ese día.

La mexicana Ilana Gritzewsky también fue rehén de Hamas en 2023, sin embargo, fue liberada un mes después, no sólo por petición de México, también de naciones aliadas.

Liberan a Matan Zangauker, novio de la mexicana Ilana Gritzewsky tras dos años en cautiverio con Hamas

Tras la liberación de rehenes y el alto al fuego con Benjamin Netanyahu, fue liberado Matan Zangauker, novio de la mexicana Ilana Gritzewsky, tras 738 días secuestrado por Hamas.

Acorde con los videos, Matan Zangauker se encontró primero con su mamá, Einav Zangauker, en los pasillos de un hospital de Israel, mientras decía entre lágrimas que es un héroe.

Horas antes, Matan Zangauker había hablado con su mamá, quien le destacó que pronto volvería a casa ya que la guerra ha terminado, como claman en las calles israelíes.

En dicha llamada también participó la mexicana Ilana Gritzewsky, con quien ya se habría encontrado Matan Zangauker, tras ser uno de los 20 rehenes liberados por Hamas.