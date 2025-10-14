Joe Biden compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que reconoció al presidente, Donald Trump, por conseguir la liberación de rehenes y el acuerdo de paz en Gaza.

Lo anterior debido a que el expresidente de Estados Unidos dijo sentirse “profundamente agradecido y aliviado" por la liberación de los últimos rehenes de Israel que Hamás tenía cautivos.

De la misma forma, al reconocer la labor realizada por Donald Trump en las negociaciones, Joe Biden manifestó su beneplácito por la oportunidad que los ciudadanos palestinos tendrán de retomar sus vidas.

Joe Biden (ALLISON ROBBERT / AFP)

Joe Biden reconoce a Trump por lograr liberación de rehenes y acuerdo de paz

El lunes 13 de octubre se concretó la liberación de rehenes entre Israel y Hamás, como parte del acuerdo de paz firmado por ambas partes que impulsó el presidente Donald Trump.

Ante ello, figuras incluso opositoras al presidente de Estados Unidos, han expresado su reconocimiento por la labor que realizó el mandatario republicano para alcanzar un alto al fuego.

Tal es el caso del ex presidente demócrata, Joe Biden, quien publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que dijo estar agradecido por el proceso de liberación de rehenes que se concretó.

Sobre ello, manifestó su tranquilidad por que al fin los “últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable” fueron liberados y se podrán reunir con sus familiares.

De la misma forma, Joe Biden expresó su gusto por los “civiles de Gaza que han experimentado una pérdida inconmensurable y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas”.

“Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado, por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han experimentado una pérdida inconmensurable y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas” Joe Biden

Joe Biden compartió mensaje para reconocer y felicitar a Donald Trump (@JoeBiden/X)

Joe Biden incluso felicitó a Donald Trump

Al concretarse este lunes 13 de octubre el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, el ex presidente Joe Biden reconoció a su sucesor, Donald Trump por lograr liberación de rehenes en Gaza.

Con respecto a dichos logros, Joe Biden recordó que durante su gobierno también trabajó para lograr la liberación de rehenes y brindar ayuda a los palestinos afectados por la guerra.

Sin embargo, extendió una felicitación al presidente Donald Trump y a su equipo por la que dijo, se trató de una labor con la que se logró la renovación del acuerdo de alto el fuego.

“Felicito al presidente Trump y a su equipo por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego” Joe Biden

Al concluir su mensaje, Joe Biden señaló que ahora con el respaldo de Estados Unidos y el resto del mundo, el Medio Oriente iniciará un recorrido hacia la paz que señaló, espera que perdure.

Finalmente, el ex presidente indicó en su publicación que confía en que el acuerdo permita avanzar hacia “un futuro para israelíes y palestinos por igual con medidas iguales de paz, dignidad y seguridad”.