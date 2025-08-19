La diabetes en México es provocada por el consumo de refrescos en 1 de cada 3 casos, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante la conferencia mañanera del pueblo del martes 19 de agosto, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, advirtió los riesgos que puede provocar la diabetes en los mexicanos.

En especial por el consumo de bebidas azucaradas como son los refrescos.

Diabetes en México es provocada por consumo de refrescos en 1 de cada 3 casos, según datos oficiales del Inegi

En una exposición de David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, dio a conocer que la diabetes en México es provocada por el consumo de refrescos en 1 de cada 3 casos.

Recordó a la población mexicana los riesgos que implica el consumo de bebidas azucaradas como son los refrescos.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de la semana pasada, sobre la mortalidad en los mexicanos, tanto los infartos como la diabetes mellitus como causas de mayores muertes en la población.

Para prevenir estas muerte la Secretaría de Salud busca concientizar a los mexicanos sobre los riesgos de consumir refrescos.

El titular de la Secretaría de Salud, expone que tomar un refresco de 600 mililitros (ml) equivale a 12 hasta 15 cucharaditas de azúcar.

Mientras que tienen datos que los mexicanos consumen en promedio 166 litros de refresco al año.

El secretario David Kershenobich destaca que cuando se vuelve un consumo diario se vuelve un importante riesgo para la salud, así como para las infancias debido al reporte de que:

7 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos consumen refresco diariamente

4 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos presentan sobrepeso y obesidad

Además de causar enfermedades como obesidad, se atribuye en México al consumo de bebidas azucaradas como los refrescos:

1 de cada 3 nuevos casos con diabetes mellitus

1 de cada 7 nuevos casos con enfermedades cardiovasculares

Diabetes en México es provocada por consumo de refrescos; conoce los riesgos

Además de la cuantiosa cantidad de muertes en México por el consumo de refrescos y bebidas azucaradas en 2024 de:

192,563 muertes por enfermedades cardiovasculares

112,641 muertes por diabetes mellitus

Estos son los riesgos de padecer este tipo de enfermedades por el excesivo consumo de refrescos como:

Discapacidad

Perder 10 años de vida

Obesidad

Enfermedad cardiovascular

Hipertensión

Pie diabético

Enfermedad renal crónica

Daños en el hígado desde hígado graso hasta hígado cirrótico

Consumo de dos refrescos diarios light puede incrementar el riesgo de infarto o hemorragia cerebral de un 23 a un 31%

Consumo de bebidas light cambia el contenido intestinal de bacterias que ayudan al organismo y las daña