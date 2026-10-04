Gypsy Rose Blanchard ha iniciado una iniciativa en línea a través de la plataforma Change.org para poner fin al ciberacoso tras la reciente muerte de su exprometido, Ken Urker.

La petición de Gypsy Rose Blanchard busca respaldar la propuesta legislativa conocida como Ley Kenan (Ley de Rendición de Cuentas e Informes de Acoso en Línea), con el objetivo de reformar el tratamiento del hostigamiento digital.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker (Especial)

Gypsy Rose Blanchard señala que Ken Urker fue victima de ciberacoso

De acuerdo con la petición de Gypsy Rose Blanchard, Ken Urker fue víctima de un ciberacoso implacable y despiadado a través de plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Reddit.

Lo cual, en palabras de Gypsy Rose Blanchard, habría llevado a Ken Urker hasta un punto de quiebre, aunque sin mencionar directamente que esto tuviera que ver con la muerte de su prometido.

Blanchard enfatizó las deficiencias del sistema actual recordando que, al intentar reportar el hostigamiento que vivían antes de la muerte de Ken, recibían repetidamente la respuesta de que “no había violación” de las normas.

Ante esta problemática, la Ley Kenan plantea que las redes sociales permitan a las víctimas reportar de forma agrupada múltiples publicaciones, comentarios y cuentas cuando respondan a una misma campaña de acoso.

Adicionalmente, el proyecto exige la presencia obligatoria de moderadores humanos, la preservación de evidencias por parte de las compañías tecnológicas y una mayor transparencia en sus evaluaciones.

También busca permitir a los usuarios enviar pruebas complementarias en caso de que una denuncia sea denegada inicialmente.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker (@gypsyrose.insta / Instagram)

Gypsy Rose Blanchard quiere evitar que otros sufran lo sucedido a Ken Urker

A través de esta iniciativa en Change.org, Gypsy Rose Blanchard aspira a transformar la muerte de Ken Urker en una reforma efectiva que evite que otros sufran ataques destructivos de ciberacoso en su entorno.

Si bien Gypsy Rose Blanchard señala que no puede cambiar lo que le sucedió a Ken Urker, puede tomar esa experiencia y transformarlo en algo que valga la pena , así como ayudar a muchas otras personas que pasan por algo similar.

La movilización impulsada por Blanchard se produce días después de que Ken Urker fuera encontrado sin vida en su domicilio de Luisiana. En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron un polvo de color marrón junto con parafernalia de drogas.

Aunque el procedimiento de autopsia ya ha sido llevado a cabo por los peritos, los resultados e informes finales sobre la causa exacta de su deceso continúan pendientes de determinación.