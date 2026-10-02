Ken Urker fue conocido por su relación con Gypsy Rose Blanchard, una historia que comenzó cuando ella se encontraba en prisión y que evolucionó de una correspondencia por carta a un compromiso, una separación y posteriormente un reencuentro que culminó con el nacimiento de su hija.

Aunque mantuvo un perfil discreto durante gran parte de su vida, Ken Urker cobró notoriedad pública por aparecer junto a Blanchard en el reality Gypsy Rose: Life After Lock Up.

La muerte de Ken Urker, ocurrida en octubre de 2026, volvió a situar su historia personal bajo los reflectores.

¿Quién fue Ken Urker?

Ken Urker fue un hombre estadounidense conocido públicamente por su relación con Gypsy Rose Blanchard, con quien tuvo una historia marcada por cartas, un compromiso, una separación y un posterior reencuentro. También fue el padre de Aurora Raina Urker, hija que ambos tuvieron en diciembre de 2024.

Urker conoció a Gypsy Rose en 2017, cuando ella se encontraba en prisión, después de ver el documental Mommy Dead and Dearest, le escribió una carta de apoyo.

La comunicación evolucionó hacia llamadas telefónicas, una relación sentimental y posteriormente un compromiso; la pareja se comprometió en octubre de 2018, aunque terminó separándose.

Después de la salida de Gypsy Rose de prisión en diciembre de 2023 y de su separación de Ryan Anderson, Urker y Blanchard retomaron su relación en 2024 y en diciembre de ese año nació su hija Aurora Raina.

Urker también apareció junto a Blanchard en el reality de Lifetime Gypsy Rose: Life After Lock Up.

Ken Urker murió el 1 de octubre de 2026, en Louisiana, Estados Unidos, después de ser encontrado inconsciente en una vivienda. La Oficina del Sheriff de Lafourche confirmó que las autoridades continúan investigando el caso y, hasta los últimos reportes disponibles, no se había informado públicamente una causa oficial de muerte.

Ken Urker murió a los 34 años de edad, siendo conocido por ser pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija (Especial)

¿Qué edad tenía Ken Urker?

Ken Urker tenía 34 años al momento de su muerte, pues de acuerdo con perfiles biográficos publicados sobre él, nació el 1 de octubre de 1992 en Texas y falleció precisamente el día de su cumpleaños número 34.

Algunas de las primeras noticias sobre su muerte lo identificaron como de 33 años, pero reportes posteriores y la fecha de nacimiento publicada sitúan su edad en 34 años.

Ken Urker murió a los 34 años de edad, siendo conocido por ser pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija (Especial)

¿Ken Urker tenía pareja?

Sí, su relación más conocida fue con Gypsy Rose Blanchard, en donde ambos comenzaron su vínculo mientras ella estaba en prisión y llegaron a comprometerse en 2018.

Aunque posteriormente terminaron, mantuvieron contacto y se reencontraron en 2024, después de que Blanchard se separara de su entonces esposo Ryan Anderson.

Tras su reconciliación, tuvieron una hija y continuaron apareciendo juntos públicamente, y para 2024 y 2025, Urker era presentado como pareja de Blanchard y padre de Aurora.

Ken Urker murió a los 34 años de edad, siendo conocido por ser pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija (Especial)

¿Qué signo zodiacal era Ken Urker?

Ken Urker era Libra, ya que nació el 1 de octubre de 1992. Su fecha de nacimiento aparece publicada como el 1 de octubre de 1992, aunque buena parte de la información biográfica sobre su vida privada permaneció fuera del ámbito público.

¿Ken Urker tenía otros hijos?

Sí, Ken Urker tenía una hija: Aurora Raina Urker, fruto de su relación con Gypsy Rose Blanchard.

Aurora nació el 28 de diciembre de 2024 y Blanchard confirmó durante su embarazo que Urker era el padre y ambos compartieron posteriormente algunos momentos de su vida como padres.

Muere Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija (60 Minutes/Channel 9 Australia)

¿Qué estudió Ken Urker?

La información disponible sobre la educación de Ken Urker es limitada, pues los perfiles biográficos señalan que creció en Texas y cursó sus estudios escolares en Dallas antes de asistir a la universidad, pero no existe información suficientemente confirmada sobre el nombre de la institución universitaria, la carrera que estudió o si obtuvo un título específico.

¿En qué trabajó Ken Urker?

Ken Urker mantuvo buena parte de su vida profesional alejada de los reflectores, pero uno de los trabajos que sí está documentado es el de bartender.

También se sabe que Ken Urker trabajó como oficial de servicios de detención (detention service officer) en el condado de Dallas, Texas, alrededor de 2023.

En 2024, Urker reveló que había comenzado a trabajar como bartender después de mudarse para estar cerca de Gypsy Rose. Posteriormente adquirió mayor exposición pública gracias a su aparición en Gypsy Rose: Life After Lock Up.

En el documental, Urker participó como él mismo y mostró parte de su relación con Blanchard y su transición hacia la paternidad.

Su aparición en televisión estuvo vinculada principalmente con su vida personal y su relación con Gypsy Rose, más que con una trayectoria consolidada dentro del entretenimiento.