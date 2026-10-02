Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija Aurora, murió el 1 de octubre de 2026 en una vivienda de Raceland, Louisiana, y aunque hasta ahora no existen pruebas de que se trate de una muerte provocada, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

El capitán Brennan Matherne, portavoz de la Oficina del Sheriff de Lafourche, confirmó que los investigadores no han encontrado evidencia de intervención de terceros en la muerte de Ken Urker, pero tampoco han descartado por completo esa posibilidad.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Ken Urker?

De acuerdo con las autoridades, recibieron una llamada alrededor de las 18:15 horas del 1 de octubre para acudir a una residencia en Raceland, pero al llegar, encontraron a Ken Urker, pareja de Gypsy Rose, muerto.

La causa oficial de muerte de Ken Urker todavía no ha sido determinada, y se sabe que el forense realizará una autopsia para establecer qué ocurrió, mientras continúa la investigación correspondiente.

Muere Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija (60 Minutes/Channel 9 Australia)

Por su parte, Gypsy Rose Blanchard declaró a People que cree que Ken Urker murió a consecuencia de una sobredosis, después de que presuntamente se encontrara una sustancia desconocida en el lugar; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Ken Urker tenía 34 años y murió el mismo día de su cumpleaños; cabe recordar que él y Gypsy Rose Blanchard habían retomado su relación en 2024 y posteriormente se convirtieron en padres de Aurora Raina Urker, nacida en diciembre de ese año.