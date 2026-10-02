Gypsy Rose Blanchard se convirtió en una figura ampliamente conocida a nivel internacional tras revelarse que fue víctima durante años de un grave caso de abuso cometido por su madre, quien la sometió a tratamientos médicos innecesarios y la hizo vivir bajo falsas enfermedades.

Su historia dio un giro dramático en 2015 con el asesinato de Clauddine “Dee Dee” Blanchard, un crimen por el que Gypsy Rose fue condenada y posteriormente liberada en libertad condicional.

Desde entonces, Gypsy Rose ha reconstruido su vida entre proyectos mediáticos, publicaciones y nuevas iniciativas personales.

¿Quién es Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy Rose Blanchard es una mujer estadounidense cuya historia se convirtió en uno de los casos de abuso infantil y true crime más conocidos de los últimos años.

Nació en Luisiana y durante su infancia su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, afirmó que padecía numerosas enfermedades, entre ellas:

Leucemia

Distrofia muscular

Epilepsia

Asma

Gypsy fue sometida a tratamientos y procedimientos médicos innecesarios y obligada a utilizar silla de ruedas y una sonda de alimentación.

Expertos han señalado que Dee Dee probablemente padecía el trastorno facticio impuesto a otro, anteriormente conocido como síndrome de Munchausen por poderes, una forma de abuso en la que un cuidador inventa o provoca enfermedades en otra persona.

En 2015, Gypsy Rose participó en el plan para asesinar a su madre junto con su entonces novio Nicholas Godejohn y en 2016 se declaró culpable de asesinato en segundo grado.

Recibió una sentencia de 10 años, y fue liberada bajo libertad condicional el 28 de diciembre de 2023, después de cumplir aproximadamente ocho años y medio.

Gypsy Rose Blanchard (@gypsyrose.ig / Instagram)

¿Qué edad tiene Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy Rose Blanchard nació el 27 de julio de 1991 en Golden Meadow, Luisiana, por lo tanto, tiene 35 años en octubre de 2026.

¿Gypsy Rose Blanchard tiene pareja?

Su situación sentimental cambió recientemente, pues Gypsy Rose Blanchard mantuvo una relación con Ken Urker, con quien se había reencontrado en 2024 después de haber sido pareja y estar comprometidos años atrás y juntos tuvieron a su hija Aurora.

Sin embargo, Ken Urker murió el 1 de octubre de 2026, a los 34 años, por lo que actualmente Gypsy está atravesando un duelo. Las autoridades investigan su muerte y la causa todavía no ha sido establecida oficialmente.

Anteriormente, Gypsy estuvo casada con Ryan Scott Anderson, con quien contrajo matrimonio en 2022 mientras permanecía en prisión. La pareja se separó en marzo de 2024 y su divorcio quedó finalizado ese mismo año.

Gypsy Rose Blanchard, asesina y víctima. (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy Rose Blanchard es Leo, ya que nació el 27 de julio.

¿Gypsy Rose Blanchard tiene hijos?

Sí, Gypsy tiene una hija llamada nacida en diciembre de 2024 cuyo padre fue Ken Urker, quien fue pareja de Gypsy después de su divorcio de Ryan Anderson.

La maternidad se convirtió en una nueva etapa de su vida después de su salida de prisión y también ha sido documentada en sus proyectos televisivos y entrevistas.

Ken Urker murió a los 34 años de edad, siendo conocido por ser pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija (Especial)

¿Qué estudió Gypsy Rose Blanchard?

Debido al control ejercido por su madre durante su infancia, Gypsy Rose Blanchard prácticamente no tuvo una educación escolar convencional pues Dee Dee la sacó de la escuela cuando todavía era niña, alrededor de segundo grado o antes, y posteriormente la educó en casa.

Gypsy Rose Blanchard ha dicho que aprendió a leer por su cuenta con los libros de Harry Potter y contó que ingresó a prisión con aproximadamente un nivel educativo equivalente al segundo grado, por lo que durante su encarcelamiento retomó sus estudios, amplió su vocabulario y finalmente obtuvo su GED, equivalente estadounidense al certificado de educación secundaria.

No se conocen estudios universitarios concluidos por Gypsy Rose Blanchard.

Gypsy Rose Blanchard y su mamá Dee Dee (Especial)

¿En qué trabajó Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy Rose Blanchard no tuvo una trayectoria laboral tradicional antes de hacerse conocida públicamente, pues su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el aislamiento impuesto por su madre y posteriormente pasó más de ocho años en prisión.

Después de recuperar su libertad, comenzó a trabajar principalmente en medios de comunicación, televisión, redes sociales y publicación de libros, convirtiendo su propia historia en parte de su actividad profesional.

Participó en las producciones de Lifetime The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard y Gypsy Rose: Life After Lock Up, además de publicar sus memorias.

En 2025 también comenzó un proyecto creativo relacionado con el arte, BlownBeauty Art, basado en la creación de pinturas abstractas utilizando un secador de cabello y pintura acrílica