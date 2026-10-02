Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija Aurora, murió a los 34 años en Louisiana, Estados Unidos, de acuerdo con la información, el fallecimiento ocurrió el 1 de octubre, día de su cumpleaños y las autoridades mantienen abierta la investigación.

Ahora, Gypsy Rose Blanchard reveló qué pudo haber ocurrido tras la muerte de Ken Urker, pues la joven declaró a PEOPLE y TMZ que cree que Ken Urker habría sufrido una sobredosis.

Esto luego de que se encontrara una sustancia no identificada en el lugar en donde Ken Urker, pareja de Gypsy Rose y padre de su hija, fuera hallado muerto; sin embargo, aclaró que desconoce qué sustancia era y si el supuesto consumo fue intencional o accidental.

Ken Urker murió a los 34 años de edad, siendo conocido por ser pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija (Especial)

¿De qué murió Ken Urker? Esto se sabe sobre la causa de su muerte

La causa oficial de muerte de Ken Urker todavía no ha sido determinada, y de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Lafourche Parish informó que recibió una llamada alrededor de las 18:15 horas del jueves y que los agentes encontraron a Urker muerto al llegar a una vivienda en Raceland.

Además, el forense informó que la autopsia de Ken Urker está programada para este 2 de octubre en Jefferson Parish, donde también se realizarán pruebas toxicológicas para determinar qué provocó su muerte.

Gypsy Rose también señaló que Ken Urker no tenía un problema con las drogas y que ella nunca lo había visto consumir sustancias; asimismo lo recordó como un padre responsable y amoroso de Aurora, la hija que ambos tuvieron en diciembre de 2024.

Por ahora, la sobredosis es una hipótesis de Gypsy Rose y no una causa de muerte confirmada por las autoridades.