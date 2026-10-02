Ken Urker, prometido y padre de la hija de Gypsy Rose Blanchard, fue encontrado muerto el jueves 1 de octubre de 2026 en su casa de Raceland, Louisiana, mientras las autoridades investigan las causas de su muerte.

De acuerdo con el reporte policial obtenido por TMZ , los agentes localizaron parafernalia de drogas cerca de Ken Urker, entre ella jeringas y una cuchara en el baño, junto a una sustancia de color café y textura polvorienta.

Encuentran parafernalia drogas tras muerte de Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard (@gypsyrose.insta / Instagram)

¿Qué encontraron junto a Ken Urker?

Los oficiales también encontraron unto a Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard:

Una jeringa

Dos vasos para bebidas alcohólicas

Un arma de fuego enfundada sobre el buró ubicado junto a la cama donde estaba Urker

El reporte señala que el cuerpo de Ken Urker estaba frío y no presentaba respiración cuando fue localizado.

Aunque estos elementos fueron encontrados en la vivienda, las autoridades todavía no han determinado oficialmente la causa de muerte de Ken Urker, pareja de Gyspsy Rose Blanchard.

Ken Urker murió a los 34 años de edad, siendo conocido por ser pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija (Especial)

La investigación sobre la muerte de Ken Uarker continúa y la autopsia, acompañada de pruebas toxicológicas, fue programada para este viernes.

Gypsy Rose Blanchard declaró previamente que cree que Ken Urker pudo haber muerto por una sobredosis debido a la presencia de una sustancia desconocida, aunque aseguró que nunca lo vio consumir drogas y que no sabía qué era el polvo localizado en la escena.

Ken Urker tenía 34 años y compartía una hija, Aurora, con Gypsy Rose Blanchard, y hasta el momento, las autoridades tampoco han confirmado que el arma encontrada haya sido utilizada en su muerte.