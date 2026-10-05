Gypsy Rose Blanchard agradeció públicamente a sus seguidores por las muestras de apoyo tras el fallecimiento de su exprometido, Ken Urker, quien fue hallado sin vida en su hogar a los 34 años.

“Gracias de todo corazón a todos los que se han acercado con amor, oraciones y condolencias” Gypsy Rose Blanchard

A pesar de haberse separado de forma amistosa poco antes del suceso y de compartir la crianza de su hija Aurora, Blanchard calificó a Ken Urker como su alma gemela.

En medio del dolor, Gypsy Rose Blanchard promovió una petición en línea denominada “Ley de Kenan” para combatir el acoso cibernético y así honrar la memoria del padre de su hija.

Gypsy Rose Blanchard agradecida por los mensajes de amor tras la muerte de Ken Urker

Gypsy Rose Blanchard reaccionó públicamente tras la muerte de su expareja y padre de su hija, Ken Urker, expresando su gratitud por el apoyo masivo recibido y encauzando su duelo hacia una iniciativa contra el ciberacoso.

Gypsy Rose Blanchard responde al apoyo tras la muerte de Ken Urker (@gypsyrose.insta / Instagram )

A través de sus historias de Instagram, expresó su profunda gratitud hacia quienes le enviaron mensajes de amor, oraciones y condolencias.

Aclaró que le resultaba imposible responder de forma individual a cada mensaje debido a la enorme cantidad recibida, pero aseguró que los leía todos y estaba muy agradecida.

“Lamento no poder responder a cada mensaje, pero por favor sepan que los veo y estoy muy agradecida” Gypsy Rose Blanchard

Anteriormente había pedido compasión y privacidad para su hija Aurora y para las familias que atraviesan este dolor.

“No hay palabras que puedan expresar la magnitud de esta pérdida. Pido privacidad y compasión para nuestra hija, nuestras familias y todos aquellos que lloran la muerte de Ken en estos momentos tan dolorosos” Gypsy Rose Blanchard

En sus primeras declaraciones a la prensa, afirmó estar en estado de incredulidad y haber gritado hasta que le ardió la garganta.

Calificó a Urker como un padre increíble, su “alma gemela” y su “hilo rojo”, afirmando que su conexión no podrá ser borrada ni por el tiempo ni por la muerte.

“Ken fue un padre increíble y un hombre profundamente amado. Siempre será mi alma gemela y mi hilo rojo, una conexión que el tiempo, la distancia e incluso la muerte nunca podrán borrar” Gypsy Rose Blanchard

Gypsy Rose Blanchard pide a sus seguidores promover la “Ley de Kenan”

Gypsy Rose Blanchard pidió a sus seguidores que canalicen su apoyo firmando y compartiendo su petición en Change.org para promover la “Ley de Kenan”, enfocado en combatir el ciberacoso y transformar la forma en que las plataformas digitales gestionan el hostigamiento en línea.

“Lo único que pido es que por favor firmen y compartan mi petición” Gypsy Rose Blanchard

Explicó que, antes de su fallecimiento, Ken enfrentó un intenso escrutinio y acoso sistemático en plataformas como TikTok y Reddit.

Afirmó que, a pesar de realizar múltiples denuncias, la respuesta automatizada de las redes sociales solía ser simplemente “Sin infracción”.

“Antes de su fallecimiento, Ken experimentó una cantidad abrumadora de escrutinio en línea y lo que creemos que cruzó la línea hacia el acoso dirigido y el ciberacoso. Se hicieron denuncias en múltiples plataformas y, con demasiada frecuencia, la respuesta fue simplemente: ‘Sin infracción’” Gypsy Rose Blanchard

Sostuvo que la iniciativa busca obligar a las empresas tecnológicas a evaluar patrones acumulativos de hostigamiento y no solo publicaciones individuales, aclarando que la fama o la exposición pública no deben eliminar la condición humana.

“La Ley de Kenan trata de cambiar la forma en que las plataformas de redes sociales manejan los reportes repetidos de acoso. Una publicación vista de forma aislada puede no contar toda la historia, pero cientos de publicaciones, videos y comentarios dirigidos a una sola persona pueden revelar un patrón que merece una revisión significativa” Gypsy Rose Blanchard

Exige que las plataformas reaccionen con mayor celeridad y eficacia cuando los usuarios reporten campañas de difamación u hostigamiento masivo.

Ante esta situación, Gypsy Rose Blanchard manifestó su determinación de “convertir el dolor en propósito”.

“El fallecimiento de Ken me ha hecho estar decidida a convertir el dolor en propósito. No puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo abogar por un sistema mejor para la próxima persona que sienta que nadie la escucha” Gypsy Rose Blanchard

Gypsy aclaró explícitamente que la iniciativa no busca restringir la libertad de expresión ni silenciar las críticas legítimas hacia figuras públicas.

“Esto no se trata de silenciar las críticas ni de quitarle a nadie su libertad de expresión. Las figuras públicas pueden y deben ser criticadas, pero las figuras públicas siguen siendo seres humanos, y la fama nunca debería borrar la humanidad de alguien” Gypsy Rose Blanchard