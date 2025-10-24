Tras amenazar a Colombia con un aumento de aranceles, este viernes 24 de octubre, Estados Unidos incluyó a Gustavo Petro, y a su familia, en la lista OFAC también conocida como lista Clinton.

“Bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord. Petro ha proporcionado beneficios a organizaciones narcoterroristas”

Departamento del Tesoro

A través de la red social X, el Departamento del Tesoro, explica haber incluido al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su rol en el tráfico ilícito de drogas.

Gustavo Petro y su familia aparecen en la lista Clinton
Gustavo Petro y su familia aparecen en la lista Clinton (@USTreasury / Red Social X)

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, respalda la acusación y argumenta que el mandatario, además de permitir que ‘florezcan’ los carteles de droga, se ha negado a detener esta actividad.

“Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, sentenció mediante la agencia Reuters.

Gustavo Petro
Gustavo Petro (Matias Delacroix / AP)

Gustavo Petro Urrego, de 65 años de edad, comparte sanción con:

  • Su esposa, Verónica Alcocer, de 49 años de edad.
  • Su hijo, Nicolás Petro Burgos, de 39 años de edad.
  • Su ministro del Interior, Armando Benedetti, de 58 años de edad.

Estados Unidos bloquea propiedades de Gustavo Petro y su familia

De acuerdo con el portal BBC, la sanción proveniente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), implican el bloqueo de cualquier propiedad que Gustavo Petro y su familia, incluido su ministro Interior.

No pueden realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en Estados Unidos.

Gustavo Petro reacciona a sanción

Gustavo Petro confirmó que su nombre se encuentra en la lista Clinton por lo que expresó su sentir a través de su cuenta X.

Red social donde, Gustavo Petro dejó entrever que Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos, le advirtió de la sanción, la cual le resulta contradictoria y de la cual se defenderá.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”

Gustavo Petro. Presidente de Colombia
Gustavo Petro reacciona a sanción de Estados Unidos
Gustavo Petro reacciona a sanción de Estados Unidos (@petrogustavo / Red Social X)