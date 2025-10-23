Donald Trump vuelve a atacar a Gustavo Petro y lo llama “matón” y un “mal tipo” que fabrica “muchas drogas”.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Donald Trump aseguró que el presidente Gustavo Petro llevó a Colombia a una “trampa mortal” y lanza una dura advertencia.

Donald Trump arremete contra Gustavo Petro, lo llama “matón” y un “mal tipo” que fabrica “muchas drogas”

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un fuerte ataque contra el mandatario de Colombia Gustavo Petro.

🇺🇸🇨🇴 | AHORA: Trump sobre el presidente colombiano Petro: "Es un matón, está fabricando muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país". pic.twitter.com/qHqUSCQjLw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2025

En medio de la tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia, Donald Trump llamó a Gustavo Petro “matón” y “un mal tipo”.

Donald Trump incluso señaló que Gustavo Petro estaría fabricando “muchas drogas”.

“Bueno, él es un matón y un hombre malo. Es un tipo que está haciendo muchas drogas” Donald Trump

Durante su discurso, Donald Trump bromeó con haber detenido todo el apoyo económico dirigido a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico.

“Nosotros, a partir de hoy, hemos detenido todos los pagos que iban a Colombia, al país Colombia, también la escuela Columbia. (Ríe) No mentiras, llegamos a un acuerdo” Donald Trump

Donald Trump considera que Gustavo Petro ha perjudicado a Colombia al no hacer nada contra el narcotráfico.

“Ha perjudicado mucho a su país. Les está yendo muy mal en Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína” Donald Trump

Durante su discurso, Donald Trump incluso le advirtió a Gustavo Petro cuidarse porque Estados Unidos podrían tomar acciones contra él y Colombia.

Donald Trump cree que Gustavo Petro ha convertido a Colombia en una trampa mortal.

“Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país; él ha convertido a su país en una trampa mortal” Donald Trump

Donald Trump presenta propuesta para deportar niños migrantes: les pagará (Donald Trump vía X)

Gustavo Petro le responde a Donald Trump luego de que lo llamó “matón”

Fue a través de su cuenta de X que Gustavo Petro le respondió a Donald Trump luego de que lo llamó “matón”.

El presidente colombiano calificó estas afirmaciones de Donald Trump como calumnias y aseguró que se va a defender ante la justicia estadounidense.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense” Gustavo Petro

Gustavo Petro aseguró que se encuentra dispuesto a cooperar contra el narcotráfico.

Sin embargo, dejó en claro que está en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe.

“Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda” Gustavo Petro